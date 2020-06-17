Пожилую хозяйку «резиновой квартиры» в Иркутске могут посадить на три года

59–летнюю жительницу Иркутска обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту жительства, сообщают пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Как выяснили полицейские, иркутянка с июня 2019 по март 2020 года зарегистрировала путем подачи заявления в многофункциональный центр, предоставляющий данный вид государственных услуг, 20 граждан из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в доме, расположенном на улице Карла Либкнехта, иностранцы не проживали. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека.

Известно, что в прошлом году она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным постановлением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.