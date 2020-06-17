Уровень выдачи кредитных карт в мае начал восстанавливаться

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае выдачи кредитных карт отчасти восстановились после апрельского падения.

Несмотря на длительные майские праздники, банки выдали примерно на 17% больше "кредиток" (около 335 тыс. карт), а их суммарный кредитный лимит увеличился на 12% до 22,8 млрд руб по сравнению с апрелем. Выдачи всё ещё на 59% меньше по количеству и на 62% по объему в сравнении с мартом 2020 года.

- Сегмент кредитных карт во время кризиса сократился сильнее, чем кредиты наличными, поскольку банки видят в нем повышенные риски. Хоть выдачи в мае несколько восстановились, но они все еще в 2,5-3 раза меньше, чем были в мае прошлого года. Кроме того, банки продолжили сокращать доступный заемщикам кредитный лимит – за время карантина он снизился примерно на 7% до 68 тыс руб. Одновременно в мае существенно снизилась полная стоимость кредита, что может свидетельствовать о том, что банки теперь отдают предпочтение наиболее надежным заемщикам, - говорит генеральный директор ОКБ Александрович Артур.