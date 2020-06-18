ФРП Приангарья начал приём заявок от бизнеса на компенсацию затрат по инвестиционным кредитам

ФРП Иркутской области с 1 июня 2020 года начал прием заявок от регионального бизнеса на предоставление возмещения (компенсации) процентов по инвестиционным кредитам в рамках новой региональной программы «Проекты импортозамещения региона».

Прием заявлений и документов продлится 45 дней. Все подробности – на сайте frpirk.ru, а также по тел. Фонда 8 (3952) 71-60-85.

В настоящее время в Иркутской области утверждены две собственные программы регионального ФРП – это «Проекты развития региона» и «Проекты импортозамещения региона». Ранее все профинансированные промышленные проекты в Приангарье, (а это 23 проекта стоимостью 17,4 млрд.рублей и суммой займов в 6,4 млрд.рублей), проходили по программе совместных займов регионального и федерального Фондов развития промышленности, либо финансировались исключительно федеральным ФРП.

Программа «Проекты развития региона» предусматривает выдачу займов в сумме от 5 до 20 млн.руб. сроком на 5 лет под 3% годовых на софинансирование проектов по выпуску промышленной продукции. Ставка может быть снижена и до 1% годовых при экспорте высокотехнологичной продукции в объеме не менее 50% от суммы займа в год.

Программа «Проекты импортозамещения региона» предоставляет возможность получить компенсацию части понесенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Фонд может компенсировать уплаченные проценты из расчета до 4% годовых по промышленным проектам, направленным на замещение ввоза продукции из других регионов РФ и импортозамещение.

Руслан Ситников, заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– Утверждение стандартов новых программ по финансовой поддержке региональных проектов позволит нам привлечь и финансово поддержать большее количество проектов, которые будут развивать промышленный потенциал области, – считает Председатель наблюдательного совета ФРП Иркутской области, заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников. – Программа «Проекты импортозамещения региона» – это, по сути, запуск нового финансового продукта по компенсации процентной ставки, получаемой предприятием для организации производства промышленной продукции.

Напомним, что по итогам 2019 года Иркутская область вошла в ТОП-10 среди субъектов РФ и заняла 1-ое место среди субъектов СФО по количеству профинансированных промышленных проектов (17 проектов). По результатам рейтинговой оценки работы региональных ФРП за 2019 год, Фонд развития промышленности Иркутской области занял 6-е место.

На сегодняшний день в России существует 61 региональный фонд развития промышленности. Из них 41 уже имеют собственные программы финансовой поддержки промышленных предприятий. К ним теперь добавилась и Иркутская область.