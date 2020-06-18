В Иркутской области оживает частный бизнес: рост вакансий на 32% за месяц

Количество вакансий от индивидуальных предпринимателей в мае в Иркутской области увеличилось на 32% по сравнению с апрелем текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В целом, с марта по май индивидуальные предприниматели разместили на hh.ru на 3% больше предложений о работе, чем за аналогичный период прошлого года, в абсолютных цифрах – это 3,7 тысячи вакансий. Таким образом, в мае на одного частного предпринимателя в среднем приходилось 4,5 вакансии.

С другой стороны, число вакансий от малых и средних предприятий за три весенних месяца в регионе составило 4,7 тысячи и 1,2 тысячи соответственно.

Это на 1% и 24% больше, чем в марте-мае 2019 года. Одна компания из малого бизнеса в среднем разместила в мае 2,9 вакансии, а в сегменте среднего бизнеса – 4,7.

Сильнее всего рынок вакансий в секторе малого и среднего бизнеса Иркутской области сократился в апреле – в этом месяце количество вариантов занятости от МСБ в общей сложности не превысило 1,4 тысячи, что на 42% ниже, чем в марте 2020 года, и на 29% меньше, чем в апреле 2019 года.

Самыми востребованными этой весной в сегменте малого и среднего бизнеса России стали менеджеры по продажам (2% вакансий), менеджеры по работе с клиентами (1%), бухгалтеры (1%), торговые представители (0,8%) и продавцы-консультанты (0,7%). Что касается отраслей компаний, которые в марте-мае 2020 года чаще искали сотрудников на hh.ru, то это предприятия из сфер ИТ и интернета (8,9% от всех представителей МСБ), строительства и недвижимости (8,1%), розничной торговли (7,6%), товаров народного потребления (5,2%), а также услуг для бизнеса (4,1%).

«Несмотря на серьезные финансовые трудности и непростые условия работы, в компаниях малого и среднего бизнеса в мае наблюдается некоторое улучшение ситуации в отношении найма персонала, хотя показатели очень далеки от докризисных. Позитивное влияние на этот процесс оказала поддержка работодателей, например, HeadHunter выделил 20 тысяч льготных вакансий – у каждой новой компании со всей России, прошедшей и подтвердившей регистрацию на hh.ru в период с 26 мая по 30 июня 2020 года, есть возможность опубликовать вакансию в течение года бесплатно. С учетом всех тенденций, малый и средний бизнес, который удалось сохранить, при отсутствии дальнейших экономических потрясений ждет медленное восстановление уже летом», - комментирует Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.