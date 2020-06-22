Клиентам банка «Открытие» предложат новые стратегии инвестиций

Клиенты банка «Открытие» смогут заработать на e-commerce и на рынке смартфонов: во время пандемии компании именно из этих сегментов помогли людям во всем мире пережить самоизоляцию. Новые стратегии доступны для покупателей классических полисов ИСЖ «Драйвер» от «Росгосстрах Жизнь»

Стратегия «Электронная коммерция» позволит заработать на акциях ключевых компаний Запада и Востока в сфере e-commerce. В корзину стратегии входят бумаги мирового лидера в этой области, американской Amazon, которая входит в список компаний с капитализацией более $1 трлн; аргентинской MercadoLibre, лидера среди компаний онлайн-ритейла в Латинской Америке; китайской JD.com, успешного и быстро растущего маркетплейса, а также американской Ebay, главного в мире онлайн-аукциона.

Стратегия «Смартфоны» предлагает заработать на компаниях-лидерах отрасли производства девайсов и технологий для них. Смартфон уже привычно занимает существенную роль в жизни каждого современного человека, и его влияние продолжает расти. Теперь популярные девайсы — это не только средства связи, но и портативное рабочее место, личный помощник по спорту или планированию бюджета. Поэтому в состав стратегии входят бумаги южнокорейской Samsung, которая прочно ассоциируется с качественными смартфонами, американская Google (Alphabet), чьи планы по производству собственной линейки смартфонов вызывают интерес, японская Sony (специализируется на выпуске домашней и профессиональной электроники, смартфонов, игровых приставок PlayStation) и североамериканский производитель полупроводников Broadcom, чья продукция установлена внутри многих смартфонов и в бытовой технике.

«С каждым годом возможности технологий растут, смартфоны становятся все более незаменимыми и выполняют все больше функций. Даже онлайн-шопинг перемещается в смартфоны. Мир становится все более цифровым, а опыт пандемии и всемирной самоизоляции показал, что смартфоны и интернет-магазины стали критично важны для всех», — говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.

Новые стратегии доступны для покупателей ИСЖ «Драйвер» сроком на 3 года, минимальный размер страхового взноса — 50 000 рублей. Доход выплачивается в конце действия программы при положительной динамике инвестиционной стратегии.