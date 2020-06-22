Статистика SuperJob по безработице в России в три раза больше официальной

Среди россиян, не имеющих работы, состоят на учете в центре занятости как безработные 35%, не состоят 65%, сообщают в SuperJob.

Причем подобное распределение характерно и для двух столиц, и для регионов в целом. Женщины чаще мужчин становятся на учет в ЦЗН: 38 и 33% соответственно. Россияне с высшим образованием — чаще граждан со средним специальным: 45 и 39%. Больше всего безработных, оформивших официальный статус, — среди россиян 35—44 лет (46%), меньше всего — среди молодежи до 24 лет (17%).

