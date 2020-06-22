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Сколько должна стоить нефть?

22 июня 2020

Министерство энергетики России назвало справедливую цену на нефть. По мнению ведомства, она лежит в диапазоне от $40 до $50 за баррель. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на интервью замминистра энергетики Павла Сорокина журналу «Нефтегазовая вертикаль». Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», согла с данной точкой зрения:

- Мы также отмечаем, что данный ценовой диапазон очень комфортный для российского бюджета. Однако восстановление мировой экономики после карантина и очередной вброс ликвидности со стороны ФРС и других мировых центробанков должны привести к росту цен на нефть. Поэтому на 2021-2022 годы мы ориентируемся на $50-70. Верхняя граница данного диапазона с точки зрения дисконтированных денежных потоков соответствует примерно 2000 пунктам по индексу РТС. Неплохой апсайд от текущих уровней. Российский рынок акций стоит покупать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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