Сколько должна стоить нефть?

Министерство энергетики России назвало справедливую цену на нефть. По мнению ведомства, она лежит в диапазоне от $40 до $50 за баррель. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на интервью замминистра энергетики Павла Сорокина журналу «Нефтегазовая вертикаль». Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», согла с данной точкой зрения:

- Мы также отмечаем, что данный ценовой диапазон очень комфортный для российского бюджета. Однако восстановление мировой экономики после карантина и очередной вброс ликвидности со стороны ФРС и других мировых центробанков должны привести к росту цен на нефть. Поэтому на 2021-2022 годы мы ориентируемся на $50-70. Верхняя граница данного диапазона с точки зрения дисконтированных денежных потоков соответствует примерно 2000 пунктам по индексу РТС. Неплохой апсайд от текущих уровней. Российский рынок акций стоит покупать.