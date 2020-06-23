Новости

КБ "Байкалкредобанк" сообщил, что 24 июня и 1 июля не работает

23 июня 2020

В связи с Указом Президента от 29 мая 2020 г. N 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г."  и Указом Президента от 01.06.2020 N 354 "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" 24 июня 2020 г. и 01 июля 2020 г. объявлены нерабочими днями. Банк в данные дни не работает.

23 и 30 июня 2020 г. работаем в обычном режиме (рабочий день не сокращен).

По всем вопросам просим обращаться по телефонам  и адресам (83952)24-16-20 (02), 20-30-05 (г.Иркутск, ул.Ленина,18), (839543) 66-127 (г.Усолье-Сибирское, ул.Менделеева,65 а).

Читайте также:

Как работает Сбербанк 24 июня 2020 года
23 июня 2020
Крона-Банк сообщил, что 24 июня офисы банка не работают
23 июня 2020

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки ":
Все материалы сюжета (125)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Приангарье и Ростуризм прорабатывают вопрос субсидирования авиарейсов из городов миллионников на Байкал
Туристическая отрасль Иркутской области готовится к поэтапному открытию с 3 июля
Со 2 июля Бурятия откроется для туристов из всех регионов РФ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании