S&P подтвердило рейтинг ИК «Фридом Финанс» на уровне В-/В

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги российского и казахстанского подразделений Freedom Holding Corp. на уровне В-/В со стабильным прогнозом.

Обоснованием своего решения эксперты одного из трех ведущих мировых рейтинговых агентств назвали значительное усиление спроса на брокерские услуги в России, что, по их мнению, привело к улучшению возможностей холдинга по генерированию прибыли.

Аналитики S&P Global Ratings указывают на то, что за последние 12 месяцев фокус развития бизнеса холдинга смещается его на российское подразделение ИК «Фридом Финанс», которое фиксирует значительный прирост клиентской базы и объема операций на российском рынке. В аналитической записке к решению по рейтингу эксперты допустили, что прогноз S&P Global Ratings по рейтингу холдинга может быть улучшен. Для повышения прогноза по рейтингу Freedom Holding Corp. необходимо и дальше демонстрировать стабильные показатели фондирования и ликвидности при поддержании коэффициента RAC на уровне существенно выше 5%.

«Подтверждение рейтинга S&P Global Ratings для Freedom Holding Corp. мы оцениваем как очень значимое событие и, прежде всего, как факт признания стабильного развития нашего бизнеса в верном направлении. Непростой для всей мировой экономики период — начало 2020 года Freedom Holding Corp. не только прошел без потерь, но и продолжил улучшать свои результаты. У холдинга по-прежнему устойчивые показатели фондирования и ликвидности, все ключевые коэффициенты поддерживаются на необходимом уровне. Мы видим усиление интереса к нашей компании со стороны западных инвестиционных фондов, которые увеличивают позиции в бумагах FRHC. На сегодня Freedom Holding — это одна из немногих отечественных компаний с листингом на американской бирже Nasdaq», — прокомментировал событие глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

В марте ИК «Фридом Финанс» зафиксировала рекордный в своей истории прирост клиентской базы, в июне капитализация холдинга на Nasdaq превысила $1 млрд. ИК «Фридом Финанс» стабильно держится в первой десятке рейтингов Мосбиржи по числу зарегистрированных клиентов. Этот результат подтверждает устойчивость бизнеса Freedom Holding Corp. к проявлениям кризиса, а также свидетельствует о привлекательности его уникальных продуктов для частных инвесторов.

S&P Global Ratings присвоило рейтинг Freedom Holding Corp. в июле 2019 года. Согласно рэнкингу S&P, в категории В-/В находятся компании, которые имеют возможность в полной мере исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами. Для постсоветского пространства рейтинги на уровне В-/В являются наиболее распространенными и референтными в сегменте финансовых услуг.

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

S&P (Standard&Poor’s) – служба кредитных рейтингов, входит в тройку наиболее влиятельных рейтинговых агентств мира, наряду с Moody’s и Fitch.