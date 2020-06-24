«Слата» меняет условия продажи продуктов питания из-за пандемии коронавируса

ТС «Слата» изменила условия реализации замороженной продукции и готовой еды, усилила контроль качества в магазинах, запустила голосовую линию для покупателей, – все это стало ответом на текущую эпидемиологическую обстановку.

Замороженные товары в супермаркетах ранее реализовывались с холодильных камер в открытом виде по принципу самостоятельного обслуживания. Это допустимо для продуктов, которые подлежат термической обработке или мойке. В нынешних условиях для покупателя исключён открытый контакт с продуктом.

– В рамках указа губернатора Иркутской области Игоря Кобзева по предотвращению распространения коронавируса, мы изменили процесс реализации открытых товаров и предотвратили попадание вирусов, различных бактерий на продукцию без упаковки. Мы расфасовали замороженные продукты: стручковую фасоль, ягоды всех видов, брокколи, грибы, а также все виды орехов без скорлупы, сухофрукты, крабовые палочки и позы, – пояснил руководитель отдела качества и пищевой безопасности ТС «Слата» Анастасия Боталова.

С марта 2020 года был изменен подход к реализации товаров, изготовленных непосредственно в торговой точке: курица гриль, гамбургеры, блины, вафли и другие товары. Так, ранее для удобства покупателя, можно было приобрести товар вне холодильных камер, употребив товар без разогрева. В нынешних условиях вся продукция после приготовления и остывания реализовывается только с холодильных камер. Данные изменения будут действовать на постоянной основе, при этом срок годности товаров не увеличился.

В ТС «Слата» отмечают, что в такой период крайне важна обратная связь с покупателем, и с 1 июня у сети появился «голос». Каждый покупатель может позвонить по номеру 8(3952) 48-08-01 и оставить пожелания и замечания.

– Любое обращение, поступившее на горячую линию, сразу же адресуется ответственным сотрудникам. При необходимости проводится внутреннее расследование. О результатах проверки каждого информируют прямо в день обращения. Сегодня мы уже отмечаем, что эта услуга актуальна. Покупатель хочет с нами общаться, и мы с радостью отвечаем ему взаимностью, – подчеркнула руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.

В нынешней эпидемиологической обстановке в каждой торговой точке за час до открытия проводится усиленная дезинфекция, особое внимание уделяется покупательским корзинкам, кассам, холодильным камерам. Обработка проводится специальными дезинфицирующими средствами, которые убивают все возможные вирусы. При проведении внутренних аудитов инспекторами качества данные факты проверяются особо тщательно.

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.