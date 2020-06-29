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Большинство предпринимателей не смогли отказаться от арендуемых помещений. Что ждет рынок офисов?

29 июня 2020

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не коснулись только трети малых предприятий, показал опрос владельцев бизнеса, проведенный Райффайзенбанком. Полный текст отчета «Малый бизнес 2020: до и после карантина» доступен на сайте банка.

Что происходило с офисами?

Каждый пятый предприниматель хотел бы отказаться от аренды офиса в условиях ограничений, однако не смог договориться с арендодателем. 60% сохранили за собой помещения в полном объеме. Еще 12,5% отказались от офиса полностью и не планируют возвращаться. А 7,5% опрошенных временно не арендуют помещение — мебель и оборудование сейчас находятся на складе.

«Ограничения вывели цифровые форматы и каналы работы с клиентами на первый план. Даже традиционно офлайн-бизнесы переходили к концепции digital first. Карантин поставил перед многими вопрос и оптимизации расходов. И часто это расходы на аренду офиса. Каждый пятый опрошенный столкнулся с невозможностью расторгнуть договор, хотя хотел бы сэкономить в период карантина и отказаться от офиса», - отмечает Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Без «рычага воздействия», то есть досрочного выхода из договора или завершения сроков и условий договора, арендатору сложно получить скидку, считает Наталья Никитина, партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Сushman & Wakefield. По данным компании, собственники офисов класса Б и арендодатели небольших площадей в классе А охотнее дают скидки на время изоляции в отличие от собственников офисной недвижимости класса А. «Они чаще всего идут навстречу, если у клиента есть такой рычаг, то есть, например, договор аренды в скором времени закончится, или если у клиента есть возможность досрочного выхода. Причины, которыми руководствуются сегодня собственники — это их закредитованность и обязательства перед банком», — поясняет Наталья Никитина.

Другой вариант отказа от офиса — сдать вещи и оборудование на склад. Self-storage решения стали актуальными в карантин, особенно для компаний, чья деятельность приостановлена на неопределенный срок.

«С марта нам начали сдавать на хранение много мебели, оргтехники и другой офисной утвари, — рассказал Михаил Семенов, CEO сервиса складов с доставкой QB. — Доля таких заказов выросла на 30%. Где-то мы вывозили офисы целиком, где-то — несколько отдельных помещений, потому что клиент переезжал в меньшее пространство. Но некоторые клиенты после расчетов понимали, что их вещи выгоднее продать, чем хранить несколько месяцев неопределенности. Дорогие вещи и технику часто просят выставить на продажу — мы сами размещаем объявления и показываем товар со склада в Москве, чтобы клиентам не приходилось ездить и показывать десятки офисных столов потенциальному покупателю. А так можно не торопиться с продажей до переезда».

Карантин многим помогает начать с чистого листа — два месяца назад многие вынужденно покинули офисы, а сейчас принимают решение заново, добавил Михаил Семенов. И это хороший момент, чтобы переосмыслить, сколько пространства действительно требуется для офиса, а какие функции и дальше могут выполнять другие сервисы. При этом не важно, идет речь о видеозвонках или складе для вещей.

Будущее офисов: взгляд предпринимателей и профучастников

Многие из тех, кто вышел в онлайн, хотят вернуться к прежним процессам. 65% опрошенных предпринимателей намерены вернуть все, а 27% — часть процессов в офлайн. Только 8% назвали удаленную работу своим новым основным форматом.

«Безусловно, не все работодатели станут переводить своих сотрудников на удаленный формат работы, и компании полностью не откажутся от офисов, но процент удаленных работников однозначно возрастет, — полагает Наталья Никитина, партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Сushman & Wakefield. — По нашим наблюдениям, около 25% сотрудников будут работать из дома. Каким-то компаниям могут потребоваться помещения большей площади, а другие, наоборот, будут сокращать свое рабочее пространство».

В новых условиях появится тренд на осознанность в офисах, считает Михаил Семенов, CEO сервиса складов с доставкой QB: «Мы станем лучше считать, понимая, что каждый метр стоит денег, даже если он пустует. И научимся эффективнее использовать пространство. Нужна ли переговорка, если собираться раз в месяц можно просто в офисе? Нужна ли кладовая, если хранятся в ней, в основном, личные вещи сотрудников? Должно количество рабочих мест равняться количеству сотрудников или можно перейти на формат hotdesk, когда места не закреплены, а каждый сотрудник проводит в офисе только 2-3 дня в неделю? Сейчас — лучшее время, чтобы об этом задуматься».

Переформатирование офиса может стать следствием изменения подхода к организации рабочего процесса, считает Наталья Никитина, партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Сushman & Wakefield. Так, часть функций может остаться в режиме удаленной работы. Некоторые компании уже сейчас задумываются над форматом посменной работы сотрудников, в этом им может помочь система hotdesk-офисов, добавила эксперт.

«Новые рыночные реалии, сложившиеся в результате влияния пандемии на все сферы общественной жизни, бесспорно, приведут к изменениям в привычном восприятии офисного пространства. В первую очередь, это произойдет ввиду ужесточения требований безопасности сотрудников. Плотная рассадка и open space могут увеличивать риск передачи инфекции. Соответственно, внедрение зонирования в офисах и предоставление сотрудникам возможности выбора рабочего места может стать инструментом адаптации компаний к новой реальности», — отмечают в Сushman & Wakefield.

Первая волна пройдет уже в ближайшее время, когда компании начнут трансформировать свои офисы по «правилу двух метров». В результате таких изменений площадь рабочего места сотрудника будет увеличена, что скажется на общей площади офиса многих компаний. Также переговорные могут трансформироваться в «телефонные будки» для видео-встреч с коллегами.

По мнению Натальи Никитиной, стремление к оптимизации рабочего пространства может выступить драйвером увеличения спроса в сегменте коворкингов. «Мы ожидаем пик спроса на коворкинги в III-IV квартале 2020 года. Этот формат предполагает гибкость в условиях и сроках, резиденты получат готовый офис с отделкой — это то, что будет нужно клиентам после пандемии», — пояснила она.

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Вторым этапом изменений будет реорганизация уже обновленных офисных пространств, которая произойдет после разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции и составления определенного протокола лечения, считает Наталья Никитина. При этом полного  переформатирования офисных пространств в объекты другого функционального значения не произойдет. «Такая реконцепция скорее возможна в сфере торговой недвижимости и сфере развлечений. В качестве примера можно привести организацию «открытых» кинотеатров на парковках у торговых центров», — добавили в Сushman & Wakefield.

В опросе приняли участие более 500 владельцев малого и микро бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Омска, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов с населением более 500 тыс. человек.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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