СберМаркет теперь работает по всей России

СберМаркет, крупнейший сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, теперь работает по всей России. Компания начала работу еще в 27 городах страны, и теперь сервис доставки из магазинов доступен от Калининграда и Мурманска на западе страны до Анадыря и Петропавловска-Камчатска на востоке.

Сегодня СберМаркет работает в 115 городах в 83 субъектах РФ, что в 4 раза больше, чем в конце 2019 года. Во всех регионах присутствия клиентам доступна быстрая доставка заказов в течении двух часов.

Сервис обеспечивает по-настоящему всероссийский охват — более 70% доставляемых СберМаркетом заказов приходится на города вне столичных регионов. Также сервис работает в сильно удаленных городах Дальнего Востока, включая Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и другие.

Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркет:

«В первой половине 2020 года СберМаркет занля лидирующие позиции среди самостоятельных eGrocery сервисов. Мы в несколько раз расширили географический охват и количество подключенных партнеров. Это заслуга всей нашей профессиональной команды, а также подтверждение эффективности нашей бизнес-модели».

Одновременно с началом работы по всей стране СберМаркет значительно расширил количество подключенных к сервису партнеров, начав сотрудничать с 19 новыми региональными ретейлерами. Количество партнеров-ретейлеров СберМаркета увеличилось почти в два раза и достигло 35.

Новые региональные партнеры СберМаркета: Магнолия (Москва); Парус (Владивосток); Сигма, Вега (Петропавловск-Камчатский); Титан (Улан-Удэ); Забайкальский Привоз, Караван (Чита); ТД Новомариинский (Анадырь); ТС Бридер, Аутлет (Благовещенск); Осень (Великий Новгород); Фреш 25 (Владивосток); Мария Ра, Аникс, ТЦ Идея (Магадан); Для Гурманов (Назрань); Седьмая Столица, Кит (Элиста); Столичный (Южно-Сахалинск), ТД Столица (Магас); Удачная Покупка (Якутск). Полный список партнеров СберМаркета доступен на сайте: sbermarket.ru.

СберМаркет — сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из 35 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента и Ашан.