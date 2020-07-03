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Байкалкредобанк снизил ставки по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

3 июля 2020

Байкалкредобанк сообщил о снижении с 1 июля 2020 года ставок по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Снижение ставок коснулось кредитных продуктов "Доверительный" и "Развитие бизнеса". В банк отмечают, что это реальная помощь среднему и малому бизнесу в запуске нового проекта или модернизации действующего производства (создание и/или приобретение основных средств).

Все подробности на сайте  в разделе "Услуги юридическим лицам.Кредитование" или по телефонам (83952)33-02-78,20-30-05, 24-16-02 (Иркутск,ул.Ленина,18); (839543) 66127,64146 (Усолье-Сибирское,ул.Менделеева,65а).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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