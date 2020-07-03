Байкалкредобанк снизил ставки по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Байкалкредобанк сообщил о снижении с 1 июля 2020 года ставок по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Снижение ставок коснулось кредитных продуктов "Доверительный" и "Развитие бизнеса". В банк отмечают, что это реальная помощь среднему и малому бизнесу в запуске нового проекта или модернизации действующего производства (создание и/или приобретение основных средств).

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