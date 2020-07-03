Россельхозбанк: образование – ключевой фактор развития Иркутской области

В преддверии начала нового учебного года на внеочередном заседании коллегии министерства образования Иркутской области по вопросам кадрового обеспечения системы образования представители профильных ведомств и крупных финансовых организаций обсудили вопросы привлечения и удержания квалифицированных специалистов, в том числе в сфере сельского хозяйства.

С вступительным словом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, подчеркнув значимость института образования для развития региона.

«Система образования – это не просто красивые слова, мы прекрасно осознаем, что от степени профессиональной подготовки наших преподавателей напрямую зависит социально-экономическое развитие региона. Кадровый вопрос требует особого решения, на данный момент мы готовы рассматривать концепцию «школы профессионального мастерства педагогов». Нам необходима определенная площадка, где преподаватели будут взаимодействовать коллегиально, формировать основные мероприятия своей служебной деятельности таким образом, который позволяет рассматривать преподавательскую деятельность и учителя в целом как центр образования для учеников, профессионала, который может ответить на вопросы как в сфере основной деятельности, так и в дополнительном профильном образовании», – подчеркнул глава региона.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков рассказал о реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», одной из задач которой является обеспечение благоприятных жилищных условий для специалистов, проживающих и работающих на сельских территориях, включая социальную сферу. В рамках программы, реализуемой министерством сельского хозяйства, предоставляются социальные выплаты на строительство либо приобретение жилья и субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения.

«Вопрос комфортного проживания очень важен для всех категорий граждан, проживающих и работающих на селе, в том числе и для работников сферы образования. Хочу отдельно обратить внимание, что с 2020 года, в рамках программы развития сельских территорий, появилось еще два направления для улучшения жилищных условий, которые реализуются через уполномоченные банки – сельская ипотека и потребительский кредит для улучшения жилищных условий», – отметил Илья Сумароков.

Директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова сообщила, что на сегодня на долю РСХБ приходится более 75% от объема общей выдачи денежных средств по льготной ипотеке, ставка банка составляет 2,7% годовых при условии добровольного страхования заемщика. С начала марта Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял порядка 1500 заявок по сельской ипотеке.

По статистическим данным банка, более 50% из обращений педагогического состава в области приходится на Иркутский район. Из удаленных территорий наибольшую активность проявляет Усть-Ордынский, Заларинский и Осинский районы, педагогический состав этих муниципальных образований обращается за ипотечным кредитованием активно.

Наталья Баркова рассказала о программе поддержки выдающихся студентов Иркутского государственного аграрного университета имени А.А Ежевского, реализованную совместно с МСХ Иркутской области. Пяти будущим специалистам при содействии Банка уже выплачивается повышенная стипендия. РСХБ оказывает финансовую поддержку молодым специалистам, а министерство сельского хозяйства обеспечивает студентам прохождение практики на производстве, в успешных и зарекомендовавших себя крупных аграрных предприятиях.

Наталья Баркова особо отметила необходимость не только финансовой помощи студентам и молодым специалистам, но и участие финансового института в образовательном процессе.

«Наш банк принимает активное участие в образовательном процессе региона. Мы считаем необходимым работать со школьниками, на постоянной основе участвуем в программе «Дни финансовой грамотности», в том числе на сельских территориях. В рамках этого вопроса могу предположить, что вся банковская система Иркутской области может быть привлечена к таким специализированным урокам. Такой подход показывает хорошие результаты и получает отклик со стороны образовательных учреждений – заметна их заинтересованность и вовлеченность в процесс обучения», – рассказала директор регионального РСХБ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.