На 12% меньше налогов заплатили налогоплательщики Приангарья за пять месяцев 2020 года

В консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Иркутской области за январь - май 2020 года поступило более 165 млрд рублей налогов и сборов, что на 21 млрд рублей или на 12% ниже уровня поступлений за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 97 млрд рублей или почти 59%, в консолидированный бюджет Иркутской области – около 63 млрд рублей или 38%, в том числе в доходы местных бюджетов – 10 млрд рублей. В межрегиональное операционное управление Федерального казначейства - 6 млрд рублей (около 4%) акцизов на нефтепродукты.

Кроме того, поступило 46 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 10% выше уровня аналогичного периода 2019 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 34 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 8 млрд рублей, в Фонд социального страхования – около 4 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет за пять месяцев 2020 года на 15 млрд рублей или на 14% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. В структуре доходов федерального бюджета более 55% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – около 54 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет почти на 18 млрд рублей или на 25% ниже уровня поступлений за январь – май 2019 года. Данное уменьшение обусловлено, главным образом, снижением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, обеспечено 37% доходов федерального бюджета (или 36 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 2,5 млрд рублей или почти на 8%, что обусловлено значительным ростом платежей. Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков снизились на 1 млрд рублей или на 7 процентов.