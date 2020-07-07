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В Красноярском крае коронавирусом заразились 132 человека

7 июля 2020

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На 7 июля в Красноярском крае зарегистрировано всего 9848 случаев заболевания COVID-19 - 132 случая за последние сутки.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 342,7. Темп прироста за сутки – 1,4 %.

Согласно данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому находится всего 1892 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 149 чел. Снято с медицинского наблюдения 21447 чел., в том числе за последние сутки – 84.

Проведено тестов на коронавирус всего 433 484, из них за последние сутки – 3964.

В Республике Бурятия подтверждено 44 новых случая заражения COVID-19, всего – 3219, а в Иркутской области подтверждены 240 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 9225.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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