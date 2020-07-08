Минэкономразвития опровергло данные СМИ о резком падении доходов россиян

В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%, говорится в сообщении ведомства.

По информации Министерства экономического развития, за период с января по март 2020 года зарплаты росли как в номинальном, так и в реальном выражении (рост в марте 2020 года к марту 2019 года составил 8,6%, к февралю 2020 года – 7,7%). В апреле, в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года.

Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост, утверждают в ведомстве.

Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд. Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось – данные ЦБ по покупках по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления.

Ранее SIA.RU публиковало итоги опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива». Согласно опросу, за время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., следует из опроса

Большинство россиян (36,5%) живут на доход от 5 до 15 тыс. руб. в месяц. Доход менее 5 тыс. руб. в месяц имеют 8,1% респондентов, от 25 до 35 тыс. руб. зарабатывают около 13%, 35–50 тыс. руб. — 8,5%, 50–100 тыс. руб.— 3,5%. При этом доля опрошенных с доходом более 100 тыс. руб. выросла с 1,8% до 2,1%.