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Зафиксированы новые минимумы по доходности банковских вкладов

28 августа 2020
Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках. По результатам мониторинга, во II декаде августа 2020 г. они опустились до новых исторических минимумов — 4,45%. В I декаде августа 2020 г. они составляли 4,52%.

Оценка ставок по вкладам проводится на основе анализа предложения десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

Тренд на снижение процентных ставок начался на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ. На последнем заседании директоров ЦБ ключевая ставка была снижена до 4,25%.
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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