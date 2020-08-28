Зафиксированы новые минимумы по доходности банковских вкладов

Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках. По результатам мониторинга, во II декаде августа 2020 г. они опустились до новых исторических минимумов — 4,45%. В I декаде августа 2020 г. они составляли 4,52%.



Оценка ставок по вкладам проводится на основе анализа предложения десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.



Тренд на снижение процентных ставок начался на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ. На последнем заседании директоров ЦБ ключевая ставка была снижена до 4,25%.

