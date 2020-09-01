Россия vs Германия: в чем разница

Цель по вхождению России в топ-5 экономик мира достигнута, заявил в понедельник бывший министр экономического развития, а ныне помощник президента Максим Орешкин. По его словам, амбициозная задача, поставленная Владимиром Путиным в 2018 году, была выполнена досрочно. Российские статистики оценили спад ВВП в результате пандемии существенно меньше, чем западные. Согласно Росстату, экономика РФ сократилась на 8,5% за второй квартал и 3,6% по итогам полугодия. При этом Германия, догнать и перегнать которую приказывал Путин, потеряла 11,7% ВВП за второй квартал, показав рекордное падение за полвека доступной статистики, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари» :

- Скептически настроенный россиянин спросит: почему же мы не живем как в Германии? - рассуждаетт эксперт. - И, в принципе, будет прав. Дело в том, что немцев значительно меньше, чем россиян. То есть на душу населения в России показатель значительно меньше, чем в Германии. Плюс данный показатель считается по паритету покупательской способности. В Германии в номинальном выражении зарплаты выше, но выше и цены. При этом размер экономики это лишь один из индикаторов богатства и бедности граждан. Например, в России у многих семей есть дачи, а на Западе этим могут похвастаться далеко не все. Из стран СНГ наиболее успешными оказались страны, где была нефть, Россия, Казахстан, Азербайджан.

Ну и, конечно, Россия вынуждена платить за свой суверенитет, поддерживать вторую после США армию мира, прежде всего, Стратегические ядерные силы. Как мы видим на примере «Северного потока-2», суверенитет Германии и других европейских стран ограничен. Дональд Трамп своих европейских союзников в грош не ставит. В мире вообще не так много суверенных стран – Китай, Индия, Иран, Турция. И всем им приходится жертвовать частью экономики ради суверенитета и военной составляющей. За несколько тысячелетий мир не сильно изменился. Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую.