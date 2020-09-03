Банк Приморье снижает ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 8,9%

Банк «Приморье» уменьшает размер ставок по программе «Рефинансирование потребительских кредитов». Минимальная процентная ставка, по которой можно оформить рефинансирование кредитов, взятых в сторонних банках, теперь составляет 8,9% годовых*.

— Потребительское кредитование остается одним из самых популярных видов банковских услуг для клиентов — физических лиц, у многих есть сразу несколько кредитов, взятых в разных банках под разные цели. Поэтому рефинансирование потребительских кредитов становится оптимальным инструментом, который позволяет объединить несколько кредитов в один, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели, — комментирует заместитель Председателя Правления — Директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — Это удобнее, чем контролировать сроки гашения по разным кредитам в разных банках. К тому же при рефинансировании можно снизить ежемесячный платеж, подобрав максимально удобный, исходя из материальных возможностей. А теперь, со снижением ставки, можно еще и удешевить кредит, снизив размер переплаты.

В рамках программы можно объединить до пяти кредитов и кредитных карт, снизив процентную ставку. При необходимости клиент может увеличить сроки кредитования, изменить ежемесячный платеж, а также взять дополнительный заем наличными на любые цели.

Оформить заявку на рефинансирование, потребительский кредит или кредитную карту можно в Мобильном приложении Банка, на сайте или в любом офисе Банка «Приморье». Подробную информацию можно уточнить в Контакт-центре Банка по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.

* Указанная ставка действует для программы «Рефинансирование потребительских кредитов с оформлением страхования жизни и здоровья» на срок от 6 до 12 месяцев на сумму кредита от 300 000 рублей»