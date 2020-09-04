Вышла в свет Газета Дело за сентябрь 2020 года

Первый осенний номер издания посвящён вопросам развития бизнеса: какие нематериальные инструменты помогают продвигать своё дело, зачем вкладываться в бренд компании, и какую роль в успехе предпринимателя играет его личный бренд? На эти вопросы отвечают известные иркутские бренд-технолог, PR-специалист, маркетолог и молодые, но уже успешные бизнесмены. Много материалов в сентябрьском выпуске посвящено загородной недвижимости, строительству и иркутской архитектуре. Также – традиционно – в свежем выпуске можно найти новости крупных компаний реального сектора экономики, банков, инвестиционных фондов, продуктового ритейла. А ещё – узнать интересные факты о 19-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа».

Гомбо Зориктуев: «Бренд помогает зарабатывать деньги» Самым успешным своим проектом Гомбо Зориктуев называет себя. Более 25 лет он создает бренды и фирменные стили для иркутских, российских, международных компаний и делает это не так, как все. Как бренд помогает бизнесу зарабатывать и зачем ему «человеческое лицо»? Почему для успеха бизнеса сегодня важен не только хороший бренд, но и скорость мышления, принятия решений? Чем опасен устаревший дизайн? Как понять, что настало время для ребрендинга? Об этом – в нашем интервью.

Байкальский луч и Парижская ось. Архитектор Елена Григорьева о градостроительстве в Иркутске ​​​​​​​Какое архитектурное будущее ждёт Иркутск? Как сохранить ещё оставшиеся памятники деревянного зодчества, но при этом придать городу современный вид? Надо ли привлекать горожан к участию в градостроительной деятельности, и кто больше влияет на облик столицы Восточной Сибири – архитекторы или застройщики? Эти вопросы всегда вызывают не просто живой интерес у иркутян, но и зачастую – бурные дискуссии. Газета Дело обсудила их с известным, причём не только в профессиональной среде, иркутским архитектором Еленой Григорьевой.

ИНК направит в 2020 году на развитие здравоохранения Иркутской области более 600 млн рублей Правительство Иркутской области и Иркутская нефтяная компания подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2020 год.

ОАО «РЖД» и Иркутская область реализуют совместный план по защите Байкала ОАО «РЖД» при участии властей Иркутской области и природоохранных организаций примет дополнительные меры по защите Байкала на период модернизации БАМа и Транссиба и при их дальнейшей эксплуатации. Соответствующие планы закреплены в меморандуме о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

​​​​​​​Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения серьезно сказались на бизнес-сообществе и простых гражданах. Как она отразилась на банковской сфере и чему научила? Кого смог поддержать банк и как осуществлялась поддержка? Почему спрос на ипотеку резко вырос? Управляющий банком ВТБ в Иркутске Александра Макарова ответила на вопросы Газеты Дело.

На региональном рынке загородной недвижимости появился новый крупный проект – организованный посёлок Clever Smart Village. «Красивое место – лесной массив на 14 км Байкальского тракта, удобная локация, когда школы и магазины – в шаговой доступности, продуманная концепция жизни за городом», – говорится на сайте проекта. А что ещё получит владелец недвижимости в «Клевере»? Какие дома и участки здесь можно приобрести? Как будут решаться бытовые вопросы? И что это такое – smart-посёлок? На многочисленные вопросы Газеты Дело ответил руководитель отдела продаж Clever Smart Village Владимир Доценко, с которым мы побывали на месте будущего посёлка. «Справимся Сами»: В Иркутске пройдёт молодежный форум по другим правилам 7-11 сентября известные PR-специалист Александр Откидач и маркетолог Светлана Козырина проведут в Иркутске онлайн-форум для молодежи «Справимся Сами». Организаторы подчеркивают: на событии не будет надуманных тем, спущенных «сверху». Это – форум «по другим правилам». Истории успеха местных предпринимателей, возможности для развития в регионе – организаторы готовят «ядреный выкристаллизованный контент», который, похоже, может быть интересен не только молодежи. Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг: «Начинать надо с себя» «Я знаком с иркутскими бизнесменами, которым за 50, они давно добились финансовых успехов, но сейчас поддались упадническим настроениям: все будет только хуже, пора куда-нибудь уезжать, – рассказывает Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг. – Тем временем мои сверстники – предприниматели за время пандемии заработали в два раза больше и в будущее смотрят с оптимизмом». О том, как идут дела у самого Арт-завода, как арендный бизнес пережил пандемию, о чем планирует рассказывать молодежи на форуме «Справимся Сами», Евгений рассказал Газете Дело Кристина Скобина, основатель ювелирного бренда «Sophia»: «Это свойство эпохи – каждый может почувствовать себя творцом»

Девять из десяти дизайнеров балансируют на грани самоокупаемости и имеют дополнительное финансирование со стороны родителей, супруга или других бизнесов. Такой вывод сделала Кристина Скобина, основатель и дизайнер созданного в Иркутске ювелирного бренда «Sophia», проработав в отрасли порядка десяти лет. Ее бизнес попал в 10% из 100. Как это стало возможным? Почему удачу можно генерировать? Зачем экспериментировать с новыми направлениями? Об этом Кристина рассказала Газете Дело

​​​​​​​«Человек и Природа» в онлайне ​​​​​​​Главное осеннее кинособытие Приангарья – 19-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, как и многие крупные мероприятия, к которым привыкли иркутяне, пройдёт в этом году в режиме онлайн с 24 по 28 сентября. Как он будет организован, где пройдут показы фестивальных фильмов, какие сюрпризы подготовили для зрителей организаторы, Газете Дело рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Несмотря на то, что более 60% россиян мечтают жить в загородном доме, далеко не все готовы осуществить свою мечту. Причин этому – много, и одна из них – опасение, что обустройство и дальнейшее содержание такой недвижимости встанет в копеечку и доставит немало хлопот. Электро- и водоснабжение, отопление и прочая инженерия собственного дома в понимании тех, кто никогда не сталкивался с этими вопросами, - это архисложная задача. Почему такое мнение ошибочно, нашему порталу рассказал руководитель проекта крупного коттеджного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.

Стать акционером Microsoft и Apple легко! IТ-компании показывают стабильный рост на фондовом рынке. Неудивительно – инновации всегда находились на передовой. Акции крупнейших игроков, таких как Apple, Facebook, Amazon растут в среднем на 40% в год, и не сильно пострадали во время мартовской просадки рынка. Но чтобы купить хотя бы по одной акции этих компаний? инвестору придется потратить около 3 880$. Немалая сумма для начинающего инвестора. Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске, рассказал Газете Дело про инструменты, которые позволяют решить эту задачу.

Программа сельской ипотеки появилась в России с начала 2020 года. И сразу же стала «бестселлером» на рынке кредитования жилья: в первые же месяцы действия спрос на неё превысил годовой план выдачи льготных кредитов в несколько раз. Портал SIA.RU вместе с представителями банковской и строительной сферы разбирался, почему покупка недвижимости в сельской местности в ипотеку вызвала такой ажиотаж? Что тормозит переезд потенциальных заёмщиков на ПМЖ подальше от городской суеты? И какие перспективы есть у программы в Иркутской области?

В Иркутской области идет работа по созданию рамочной концепции развития территорий п. Большое Голоустное и Слюдянского района в рамках проекта Ассоциации (ТРК) «Байкал Драгоценный».

Олег Дерипаска инициировал строительство семи медцентров на Урале и в Сибири Новые больницы позволят эффективно противостоять пандемии коронавируса, а после ее окончания превратятся в современные центры иммунологии с набором наиболее востребованных в регионах специалистов.

В августе «Слата» открыла свой трёхсотый магазин в сети, который находится в Чите.

В Иркутской области можно использовать кэшбэк от РСХБ на приобретение фермерских продуктов Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запустил проект «Сей добро» и расширил свою программу лояльности «Урожай» возможностью покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российским фермерам - дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса.