ИАЦ «Альпари»: Доллару пока ничего не угрожает

С нашей точки зрения, запуск «цифрового юаня» и выраженная официальным Пекином готовность продажи 20%, т. е. более чем на 200 млрд. долл., своего запаса американских трежерис вряд ли в ближайшей перспективе негативно скажутся на статусе доллара как мировой валюты номер один. Однако данные события тесно связаны между собой и имеют целью повлиять в пользу «красного дракона» на предстоящий пересмотр валютной корзины МВФ. Такой пересмотр может быть перенесен с 2020-го на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.

В деловых кругах полагают, что на этом сценарии якобы настаивают представители США, Японии и Великобритании, в то время как Евросоюз занимает нейтральную позицию. Экономическое противостояние США и Китая продлится много лет, и в нем медленно, но неизбежно будет побеждать Китай. Масштабный финансовый кризис в ближайшее время ждать не стоит. А вот высокая волатильность акций и валютных пар – неизбежное зло.

Инфляция доллара будет, прежде всего, выражаться в росте цен на активы и сырье. Для России как сырьевой экономики это неплохо. Если, что не факт, политические риски уйдут, то до конца года можно ждать умеренного укрепления рубля с выходом на уровень 70 руб. за доллар США. Проблема в том, что рубль не является резервной валютой, а значит, Россия не может проводить модернизацию своей экономики за счет других стран, включая партнеров по СНГ.

И немного американской политики перед скорыми уже президентскими выборами. Сенсационное поражение, которое потерпел на сенаторских праймериз Демократической партии в штате Массачусетс 39-летний Джо Кеннеди III, уступивший 74-летнему действующему сенатору Эду Марки, напрямую связано с «антиковидным» выступлением Роберта Кеннеди-младшего на протестном митинге в Берлине. Но самое интересное другое: полное изгнание представителей клана Кеннеди из официальных властных структур США может стать поводом для их перехода в Республиканскую партию и поддержки Дональда Трампа в ходе президентской кампании 2020 года. С моей точки зрения, на выборах у Трампа больше шансов, чем у Байдена.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»