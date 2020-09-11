Эксперт Примсоцбанка: «Кризис – время зарабатывать»

Грамотное управление финансами, альтернативы банковским вкладам, курсы «Сам себе инвестор» - в последнее время в СМИ и соцсетях появилось огромное количество информации о том, как можно зарабатывать, практически не прилагая усилий. В интервью с Андреем Маховым – начальником отдела казначейства ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» мы постарались выяснить, так ли это на самом деле просто, как представляют блогеры, во что лучше вкладывать деньги и что делать тем, кто не готов рисковать.



Андрей Владимирович, как вы считаете, почему интерес к инвестированию средств у населения России проявился именно сейчас?

Он проявился давно, просто раньше не было такого понятия как блогерство. Раньше были форумы, чаты, а эксперты свои материалы публиковали в профессиональных периодических изданиях, но, конечно же, эта информация была представлена в меньшем объёме. По моим наблюдениям, сейчас интерес у людей более осознанный. В связи со снижением ключевой ставки Банка России, привлекательность вкладов снизилась, все видят, что цены растут, и потому стремятся повысить свою финансовую грамотность и найти способ заработать больше на финансовых вложениях.



Могу сказать, что наиболее надежный способ сохранить и приумножить свои средства – это по-прежнему вклады и депозиты, в том числе потому, что они застрахованы государством. Во многих банках, в том числе и нашем, также представлены такие продукты, как инвестиционное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные счета. Но, конечно, они более высокорисковые, в отличие от традиционных.



Каким источникам информации можно доверять, каким нет?

Существует официальная биржевая информация, о том, сколько стоят ценные бумаги. Применительно к России – это сайт московской биржи. Также обзоры рынков предоставляют различные специализированные компании, которые высчитывают справедливую стоимость акции – цену, которую за акцию будут просить, если компанию будет выставлена на продажу. Но нужно понимать, что этот расчёт весьма условный, при принятии решения на него нельзя опираться со 100% уверенностью.



А если говорить об экспертах?

В первую очередь, это те люди, которые уже много лет занимаются управлением портфеля ценных бумаг и имеют положительный результат. Прошедшие финансовые кризисы 1997, 2000 и другие, понимающие, как себя ведут рынки в таких условиях и какие действия стоит предпринимать. Стоит с осторожностью относиться к людям, которые проработали около 2-3 лет и у которых нет опыта работы на фондовом рынке в кризис.



По моему мнению, стоит принимать во внимание аналитику крупных инвестиционных компаний, которые работают на этом рынке уже более 10-15 лет. Они дорожат своим именем, знают, как продавать материал и для кого он предназначен. Например, БКС, Финам, АТОН.



А есть какие-то площадки, где сейчас можно научиться грамотно инвестировать?

Раньше была Федеральная служба по финансовым рынкам, она проводила обучение специалистов. Здесь можно было получить базовые знания, сдать экзамен и в дальнейшем устроиться на работу по этому направлению, но несколько лет назад Банк России забрал себе полномочия по нормативно-правовому контролю инвестиционной деятельности.



На сегодняшний день вы без труда найдёте множество различных курсов в интернете, даже в онлайн-формате. Можно также соответствующую литературу в интернете почитать.



По данным исследовательского центра «Ромир» в России выросло количество россиян, инвестирующих в ценные бумаги. К середине мая эта цифра выросла с 12 до 33%. Для экономики – это хорошо или плохо?

Если мы говорим о торговле акциями, то этот факт практически не оказывает никакого влияния на экономику. Ведь если цель у инвестора получить доход на изменении курсовой стоимости, в этом случае эти деньги не идут предприятию на производство. Исключение составляют ситуации, когда предприятие проводит IPO (размещает публично дополнительную эмиссию акций) – в этом случае оно все-таки привлекает средства. Однако могу заметить, что в России этот путь не стал популярным.



Если люди инвестируют в облигации предприятия, тогда да, данные средства попадают в оборот предприятию, оно развивается. Но, как показывает, практика в нашей стране люди инвестируют в акции, которые имеют потенциал принести более высокий доход.



А есть ли смысл в инвестировании, когда рынок переживает кризис?

На рынке есть такое понятие – риск доходности. Чем выше риск – тем выше доходность. И если инвестор вкладывается на падении, то надо понимать, что какое-то время он может оставаться в минусе. После покупки акция не растёт, либо продолжает падать, либо цена стоит на месте. Так живет рынок: кто-то покупает акции на падении, ожидая что эти ценные бумаги позже вернутся к прежним значениям, а кто-то в это время их продаёт. Мое личное мнение: да, в это время надо рисковать. Практика показывает, в моменты таких кризисных явлений зарабатываются большие деньги, и нынешняя пандемия - как раз один из таких моментов.



В какие компании лучше инвестировать?

Так вам никто не скажет. Деньги любят тишину, есть такая поговорка. Когда всем понятно, что у компании дела идут хорошо, на нее сразу же цена вырастает. Могу отметить, что в основном у нас люди покупают «голубые фишки» – акции ликвидных и надёжных компаний, бумаги с ежедневным оборотом в десятки миллионов рублей: Роснефть, Сбербанк, Лукойл и прочие.



Например, когда Роснефть в 2013 году начала присоединять к себе другие компании, эксперты советовали покупать акции «Пурнефтегаз» и «Сургутнефтегаз», потому что рано или поздно их будут присоединять и цена вырастет. Так и случилось. Могу посоветовать искать недооценённые активы. Но это сложная работа и сейчас таких историй, по моей оценке, не предвидится.



Тогда куда не стоит вкладывать средства?

Однозначно не стоит инвестировать свои накопления в какие-то непубличные компании и в компании, которые не показывают положительную динамику роста. С большой долей вероятности, в таких случаях будут проблемы с выплатой дивидендов. Не стоит также инвестировать в сложные финансовые инструменты (инструменты срочного рынка, производные, криптовалюты, металлы и т.д) - это больше для профессионалов рынка, а не для новичков. Здесь нужен опыт и знание психологии рынка.



Что нравится аналитикам и инвесторам - это когда компания начинает публично развиваться, а когда нет чёткой стратегии развития – инвесторов это настораживает.



Так всё-таки, инвестиции – это действительно инструмент, с помощью которого рядовой гражданин с зарплатой 30 тысяч в месяц может начать зарабатывать миллионы, если научится применять знания на практике?

Судя по данным на которые вы ранее сослались, процент инвесторов растёт. Из этого можно сделать вывод, что люди видят в этом перспективу и уже зарабатывают. Однако нужно помнить, что в первую очередь на этом зарабатывают брокерские компании, а все риски несут клиенты.

