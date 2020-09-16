Чем грозят разговоры о повышении НДПИ? Аналитики оценили последствия

Минфин решил с 2021 года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов, сообщили СМИ утром в среду. Так, издание «Коммерсант» со ссылкой на конфиденциальные источники пишет, что подготовленные ведомством поправки в Налоговый кодекс предполагают с 1 января 2021 г. рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ
- на калийные соли,
- апатит-нефелиновые руды,
- апатитовые и фосфоритовые руды,
- природные соли,
- чистый хлористый натрий,
- нефелины,
- бокситы,
- горнорудное неметаллическое сырье,
- кондиционные руды цветных металлов,
- железную руду.
Таким образом, Минфин, ищущий новые источники пополнения бюджета, найдет порядка 90 млрд рублей в год, утверждает издание.
Нововведение в первую очередь скажется на производителях удобрений — «Фосагро», «Еврохиме», «Уралкалии». Металлурги также могут пострадать от повышения налога, считает начальник отдела глобальных исследований Михаил Шурыгин:
— Новость определенно формирует негативный момент. Однако факты на уровне слухов не позволяют произвести конкретные подсчеты. Поправки могут быть в итоге не приняты или приняты другие поправки, подразумевающие иной рентный коэффициент. Условия его применения также могут измениться. Грубый подсчет при условии того, что НДПИ будет повышен в три с половиной раза для добывающих соответствующие руды и соли, предполагает, что потери металлургов и агрохимиков будут в пределах 5% от прибыли.
Акции «Фосагро» теряют чуть менее процента утром в среду. С тех пор как в середине августа не удалось протестировать 2850 руб. наблюдается консолидация, которая постепенно переходит в плавную коррекцию. С конца августа 100-дневная скользящая средняя выступает в роли поддержки. Не исключено, что она сегодня вновь может пройти проверку на прочность.