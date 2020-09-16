Чем грозят разговоры о повышении НДПИ? Аналитики оценили последствия

Минфин решил с 2021 года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов, сообщили СМИ утром в среду. Так, издание «Коммерсант» со ссылкой на конфиденциальные источники пишет, что подготовленные ведомством поправки в Налоговый кодекс предполагают с 1 января 2021 г. рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ

на калийные соли,

апатит-нефелиновые руды,

апатитовые и фосфоритовые руды,

природные соли,

чистый хлористый натрий,

нефелины,

бокситы,

горнорудное неметаллическое сырье,

кондиционные руды цветных металлов,

железную руду.

Таким образом, Минфин, ищущий новые источники пополнения бюджета, найдет порядка 90 млрд рублей в год, утверждает издание.

Нововведение в первую очередь скажется на производителях удобрений — «Фосагро», «Еврохиме», «Уралкалии». Металлурги также могут пострадать от повышения налога, считает начальник отдела глобальных исследований Михаил Шурыгин:

— Новость определенно формирует негативный момент. Однако факты на уровне слухов не позволяют произвести конкретные подсчеты. Поправки могут быть в итоге не приняты или приняты другие поправки, подразумевающие иной рентный коэффициент. Условия его применения также могут измениться. Грубый подсчет при условии того, что НДПИ будет повышен в три с половиной раза для добывающих соответствующие руды и соли, предполагает, что потери металлургов и агрохимиков будут в пределах 5% от прибыли.

Акции «Фосагро» теряют чуть менее процента утром в среду. С тех пор как в середине августа не удалось протестировать 2850 руб. наблюдается консолидация, которая постепенно переходит в плавную коррекцию. С конца августа 100-дневная скользящая средняя выступает в роли поддержки. Не исключено, что она сегодня вновь может пройти проверку на прочность.