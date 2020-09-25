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Четверть торговых компаний Приангарья считают ситуацию для развития бизнеса неблагоприятной

24% руководителей торговых организаций Иркутской области считают сложившуюся экономическую ситуацию неблагоприятной для развития бизнеса, 66% - удовлетворительной, 10% - благоприятной. Таковы результаты выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности розничных торговых предприятий региона, предоставленных Иркутскстатом.

 

У трети (32%) организаций объем заказов сократился, у 14% увеличился, у 54% остался неизменным. Об уменьшении объёма продаж в натуральном выражении сообщили 42% компаний, для сравнения во 2 квартала их было 55%.

 

Оценивая перспективы, 70% респондентов указали, что ситуация в розничной торговле в следующем квартале вряд ли изменится, 18% прогнозируют ее ухудшение, а 12% надеются на улучшение.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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