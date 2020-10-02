«Фридом Финанс»: Коронавирус угрожает предвыборной гонке

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 1 октября американские индексы завершили на положительной территории. Индекс S&P 500 прибавил на 0,53%, достигнув 3381 пункта, Dow Jones повысился на 0,13%, NASDAQ вырос на 1,42%. Робкая надежда на дальнейший прогресс в переговорах поддержала рынок. Одним из лидеров роста стал сектор циклических потребительских товаров с результатом 1,52% на фоне уверенных квартальных результатов компаний. Другие циклические сектора продемонстрировали слабость.



Квартальный отчет ретейлера Bed Bath & Beyond (BBBY: +25,1%) оказался сильнее ожиданий. Скорректированный EPS составил $0,50, на $0,80 лучше консенсуса.



Результаты PepsiCo (PEP: +1,59%) также лучше ожиданий. Инвесторы ждали нулевой темп роста выручки, но в результате выручка увеличилась на 5,3% (г/г).



CEO компании Moderna (MRNA: -1%) считает, что вакцина от COVID-19, разрабатываемая компанией, не будет готова к одобрению до конца ноября.



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Внимание участников рынка приковано к новости о положительном тесте на коронавирус у Дональда Трампа и его жены. Сообщается, что глава государства будет продолжать исполнять свои обязанности, находясь на карантине. 74-летний президент США чувствует себя хорошо, но характер сегодняшних торгов будет зависеть от развития болезни. Если состояние Трампа начнет ухудшаться, то рынок переживет волну распродаж. Отметим, что часть участников рынка считает заболевание политическим ходом, так как убедительных доказательств болезни пока не было представлено. Перенос следующих предвыборных дебатов и самой даты выборов является растущим риском. Кроме того, пока неизвестно, передалась ли инфекция Джо Байдену во время дебатов накануне.



Оптимизм инвесторов по новому пакету стимулов остается крайне ограниченным и осторожным, так как за вчерашний день прогресса в переговорах не было достигнуто. Разногласия по объему мер поддержки остаются серьезными. Рынок не ждет принятия стимулов до выборов, но с удовлетворением примет любые новости о постепенном движении к компромиссу.



Азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Японский Nikkei потерял 0,67%. Китайские и гонконгские биржи закрыты в связи с праздниками. Европейские индексы снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,8%.



Аппетит к риску слабый. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, растет. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,67%. Фьючерс на нефть Brent снижается ниже $40. Золото растет выше $1910.



Ожидаем, что S&P500 сегодня продемонстрирует разнонаправленные колебания из-за высокой степени политической неопределенности и публикации макростатистики.



Сегодня будет опубликован отчет по рынку труда за сентябрь. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 850 тыс., что гораздо меньше предыдущего значения 1,371 млн. Разные факторы указывают на сохранение неплохих темпов восстановления рынка труда. Накануне заявки на получение пособия по безработице оказались немного лучше ожиданий, и ранее отчет ADP об изменении занятых превзошел ожидания. Последние новости о массовых увольнениях в Disney и других компаниях могут найти отражение в следующем месяце.



Средняя почасовая заработная плата, как ожидается, вырастет на 0,2% в сентябре, что станет замедлением по сравнению с ростом на 0,4% в августе. Неожиданный рост индекса доверия потребителей и их ожиданий, опубликованный во вторник, может косвенно указывать на неплохую динамику доходов домохозяйств.



Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 23 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 продемонстрировал признаки улучшения краткосрочных перспектив. Индикатор MACD пересек вверх нулевую отметку, что является положительным сигналом. Тем не менее сегодня рынок готовится к открытию с сильным гэпом вниз. В среднесрочной перспективе боковое движение продолжится, пока S&P500 находится в диапазоне 3210-3430 пунктов.