Прогноз на IV квартал 2020 года: какие активы не стоит покупать во время «второй волны»

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Инвестиционная стратегия на IV квартал». Ее участники считают, что карантинные ограничения нанесли сильнейший удар мировой экономике, восстановление которой будет зависеть от масштабов «второй волны» и дополнительных мер бюджетной поддержки. При этом волатильности финансовым рынкам добавляют предстоящие выборы президента США.

Глобальный локдаун весной этого года стал сильнейшим ударом для мировой экономики за период с Великой Депрессии, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая: «В группе развитых стран наиболее жесткую рецессию испытала экономика ЕС, особенно Франция и страны юга Европы (Италия, Испания), а также экономика Великобритании, среди EM — экономики Индии и Мексики. Эти же страны завершат этот год с наибольшим спадом ВВП, в то время как экономика Китая, единственная из всех крупных экономик, может показать в этом году рост ВВП в пределах 2%».

«Вторая волна» коронавируса несет угрозу торможения восстановления, прежде всего, для Европы, а также для России, отмечает г-жа Беленькая: «Однако в базовом сценарии мы полагаем, что ограничительные меры того же уровня жесткости, как весной, вводиться не будут из-за разрушительных последствий для экономики. При этом и МВФ, и главы мировых центробанков утверждают, что без дополнительных мер бюджетной поддержки восстановление экономики может заглохнуть».

До выборов президента США аналитики ожидают сохранения повышенной чувствительности рынков к возможным негативным новостям. «Если выборы пройдут без эксцессов и завершатся либо новым президентским сроком Трампа, либо мирной передачей власти Байдену, это уже будет хорошо тем, что снимет неопределенность, к тому же, после выборов возрастает вероятность принятия нового пакета мер для поддержки экономики», — говорит г-жа Беленькая. По ее мнению, от победы Трампа в большей степени должны выиграть нефтегазовый сектор, ВПК, банки, средний бизнес, а бенефициаром победы Байдена станут, прежде всего, компании возобновляемой энергетики, производство электромобилей и инфраструктурный сектор.

Конъюнктура на товарных рынках продолжит оставаться сложной. Глобальный рынок нефти еще далек от сбалансированного состояния, утверждает аналитик отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева: «Все еще велики риски со стороны спроса, велика вероятность усиления ограничительных мер. Также в период с середины июня по середину сентября текущего года показатель объема чистых спекулятивных позиций по сырой нефти снижался, что можно расценивать как ослабление интереса к нефти со стороны покупателей. В настоящий момент по этому индикатору наблюдается стабилизация, однако существенного роста пока нет». При этом, по оценкам г-жи Зайцевой, в следующем году при нормализации ситуации с пандемией нефть может подорожать до $60 и даже выше.

Цены на золото до конца года вряд ли пробьют отметку в $2000 за унцию. «Обычно после установления нового исторического максимума цены золота очень долгое время дрейфуют в сторону снижения», — напоминает г-жа Зайцева. По ее словам, недавний рост спроса на золото был обеспечен рекордным притоком средств в золотые ETF, что характеризует спекулятивный спрос.

Возможное в случае переизбрания Трампа ослабление санкционного давления, снижение геополитических рисков и общая нормализация ситуации с пандемией способны оказать поддержку курсу рубля, считает г-жа Зайцева: «Сейчас существенную поддержку рублю оказывают валютные интервенции Банка России и Минфина, что несколько ослабило пыл спекулянтов, игравших против рубля».

Хотя цены евробондов уже превзошли доковидные значения, с точки зрения спредов в доходности к безрисковым активам видит сохранение потенциала аналитик отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Алексей Ковалев: «Например, в суверенном сегменте среднее увеличение кредитного спреда с начала этого года составляет 60-70 б. п.». Среди торгующихся на ММВБ инвалютных инструментов г-н Ковалев отмечает выпуски «Газпром-34», «ГТЛК-21», «бессрочник» ВТБ и «ВЭБ-23».

IT-компании отыграли свой рост и оттянули на себя весь интерес инвесторов, считает аналитик по ИТ отдела анализа акций ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын: «В рамках стратегии “Global IT” на Comon.ru, адвайзером которой я являюсь, акции IT-компаний, за исключением нескольких, проданы, хотя, в основном, потому что я ожидаю, что хайтек может снизиться». При этом, отмечает эксперт, в случае обвала хайтека компании, работающие на развивающихся рынках, могут просесть сильнее, чем «большая четверка».

Наилучшим образом в период пандемии себя чувствовали ритейлеры продовольственной продукции, производители средств гигиены и аптечные сети, отмечает замруководителя отдела анализа акций ГК «ФИНАМ» Наталья Малых: «Спрос на их продукцию заметно увеличился, при этом, как показывает история, в случае ухудшения ситуации в мировой экономике и падения потребительских расходов именно компании, выпускающие товары первой необходимости, продолжают довольно успешно осуществлять свою деятельность». При этом в выигрыше оказались крупные игроки рынка электронной коммерции, такие как Amazon и Walmart, а также ритейлеры товаров для дома — Home Depot и Lowe’s Companies. На российском рынке г-жа Малых рекомендует обратить внимание на бумаги лидеров отечественного ритейла — X5 Retail и «Магнит».

Дальнейшая динамика восстановления промышленного сектора будет во многом зависеть от темпов оживления внутреннего спроса, прогнозирует г-жа Малых. В электроэнергетике аналитик советует присмотреться к акциям «РусГидро», «Интер РАО», «Россетей» и «ФСК ЕЭС».

Несмотря на рост налоговой нагрузки, акции металлургического сектора сохраняют шанс подрасти до конца года, утверждает аналитик отдела анализа акций ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев. По его мнению, металлурги остаются интересными и с точки зрения регулярных дивидендных выплат, поэтому бумаги этих эмитентов стоит держать в портфеле. Исключение составляют «Мечел» и «РУСАЛ», имеющие чрезмерную долговую нагрузку.