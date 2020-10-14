В 2020 году в Иркутской области заменят 391 лифт в 149 домах

Лидером по количеству лифтов, подлежащих замене, стал Братск: из 220 заменяемых лифтов работы продолжаются на 149, 43 лифта готовы и представлены в техцентр для освидетельствования, сообщают в областной администрации.

В Иркутске замене подлежат 83 комплекта лифтового оборудования в 43 МКД.

Работы по установке 67 лифтов ведут в 37 многоквартирных домах. Уже заменены 16 лифтов в шести МКД. Декларации на соответствие лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», которые указывают на правильность смонтированного оборудования, получены. Выдача актов о вводе лифтов в эксплуатацию находится на стадии рассмотрения.

Также в краткосрочный план областной программы капремонта вошли 26 МКД Усть-Илимска, в котором в 2020 году замене подлежит 81 комплект лифтового оборудования. В настоящее время работы по установке 54 лифтов ведутся в 13 многоквартирных домах.

Вадим Лысов отметил, что Фонд капремонта выполняет замены лифтового оборудования в шести городах области. Все работы идут в соответствии с графиками в течение 60 дней, а не пяти-шести месяцев, как было ранее.

Новые лифтовые кабины имеют грузоподъёмность до 400 кг.

В них рельефный пол, что значительно продлевает срок службы кабины, все оснащены принудительной вентиляцией воздуха, порогами дверей шахты, фотобарьерами и частотным преобразователем привода дверей. В кабинах установлено светодиодное освещение.