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Ограничение продажи разливного пива в многоквартирных домах привели к сокращению числа магазинов

Обычно в розлив продается около 20% пива, но в этом году доля может сократиться из-за того, что в течение трех месяцев из-за коронавируса были закрыты бары и рестораны, сообщают «Ведомости».

Количество точек по продаже разливного пива в крупнейших городах России с 1 октября 2019 г. по 1 октября 2020 г. сократилось на 15% до 10 436, подсчитал геосервис 2ГИС на основе сопоставимых данных в 15 городах-миллионниках. Это произошло впервые за пять лет: с 2015 г. их число ежегодно увеличивалось в среднем на 10–20%. Сильнее всего количество магазинов, по данным 2ГИС, уменьшилось в Екатеринбурге – на 70%, в Москве – на 24%, в Санкт-Петербурге – на 18%.

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Большая их часть не является отдельными пивными магазинами, это точки продаж в супермаркетах или алкомаркетах, они действительно закрывались, подтверждает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. А вот число отдельных специализированных пивных магазинов, по его словам, практически не изменилось – этот формат по-прежнему популярен у предпринимателей.

2ГИС одной из причин сокращения количества точек продаж называет отказ от разливного пива сети «Красное & белое». В декабре 2019 г. компания вывела эту продукцию из ассортимента, говорит представитель ритейлера, всего она продавалась в 8000 магазинов сети. Это решение он объясняет ростом производства нелегального пива (т. е. без уплаты акцизов, налогов, фиксации в ЕГАИС и т. д.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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