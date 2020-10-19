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Солид Банк предложил потребительский кредит с низкой ставкой

Солид Банк обновил условия по потребительскому кредитованию. Так, по программе «Солидный клиент» банк продолжает расширять список категорий заемщиков. Теперь ставка 8,99% годовых действует для клиентов, которые уже имеют кредит в Солид Банке или имели его ранее.

Прежде возможность взять кредит на выгодных условиях была только у сотрудников других банков, крупных производственных предприятий, государственных организаций, а также стабильных на рынке РФ компаний.

«Каждый клиент важен и дорог нам. Мы стараемся оперативно откликаться на все запросы и создавать максимально выгодные и удобные условия, постоянно улучшая свою продуктовую линейку.», - прокомментировала начальник Управления розничных продаж АО «Солид Банк» Борисова Наталья. 

Программу «Солидный клиент» отличают привлекательная процентная ставка, большая максимальная сумма кредита, а также отсутствие скрытых комиссий.

Основные условия кредита «Солидный клиент»:

  • Ставка: от 8,99%* до 15,49% годовых
  • Сумма: от 35 000 до 3 000 000 руб.
  • Срок: от 13 мес. до 5 лет.
  • До 1 000 000 руб. — без залога и поручителей.

С подробными условиями потребительского кредита «Солидный клиент» можно ознакомиться на в разделе кредиты частным лицам, там же оформить онлайн заявку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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