Жители Приангарья смогут принять участие в Международной неделе инвесторов

С 26 октября по 1 ноября в России состоится Международная неделя инвесторов (WIW), которая проходит одновременно почти в 100 странах мира. Это онлайн-проект, принять участие в котором могут и жители Иркутской области. В программе: заседания, круглые столы, дискуссии, обучающие занятия, где можно будет получить новые знания и услышать мнения экспертов.

В этом году основные темы — безопасное инвестирование, борьба с мошенничеством и недобросовестными практиками на финансовом рынке, обеспечение цифровой безопасности, а также принимаемые регуляторами разных стран меры по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.

28 октября в 16:00 первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов проведет прямой эфир на страницах соцсетей Банка России. Он расскажет о том, что нужно знать начинающему инвестору, чтобы не оказаться жертвой недобросовестных практик. У всех участников будет возможность задать вопросы в режиме онлайн или оставить их заранее в комментариях к анонсам мероприятия в соцсетях. В этот же день состоится V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности».

«В Неделю инвесторов включена достаточно обширная образовательная программа, которая уже началась. Она ориентирована на разные возрастные категории и включает широкий круг тем по финансовой грамотности. Так, для студентов ВУЗов и взрослого населения разработан вебинар «Грамотный инвестор — руководство к действию». Расписание, когда будут проходить уроки, есть на сайте», — отметил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.

Все мероприятия Недели инвесторов бесплатные, а участники, прошедшие образовательные программы, получат сертификаты.

Полная программа Международной недели инвесторов — на сайте Банка России.