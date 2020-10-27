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Как заработать на выборах президента США

3 ноября в США пройдут выборы президента, результаты которых серьезно повлияют на финансовые рынки. В «ФИНАМе» изучили предвыборные программы кандидатов и разработали два инвестиционных портфеля – в них вошли акции компаний, которые станут бенефициарами в случае победы Джозефа Байдена или Дональда Трампа.

Каждый портфель включает 10 перспективных компаний, которые могут получить заметное преимущество в зависимости от результатов президентской гонки. Ключевыми пунктам предвыборной программы Джозефа Байдена являются развитие возобновляемой энергетики, повышение доступности здравоохранения, а также инвестиции в исследования и прорывные технологии. По мнению аналитиков «ФИНАМа», победа кандидата от Демократической партии станет позитивным фактором для IT-сектора, производителей оборудования для сетей 5G, а также экологического транспорта и медицинских компаний.

«Портфель Байдена» включает следующих эмитентов:

  • SolarEdge Technologies, Enphase Energy, Sunrun и First Solar – лидеры по капитализации в сфере солнечной энергетики;
  • Teladoc Health, Inc. – один из главных игроков на рынке дистанционных медицинских услуг, специализирующийся на телемедицине;
  • Qualcomm Incorporated – разработчик беспроводных средств связи, анонсировавший новую мобильную платформу глобальной поддержки сетей 5G.

Действующий президент США Дональд Трамп выступает за дальнейшее смягчение регулирования в финансовом секторе, поддержку авиационной отрасли в рамках нового пакета стимулирующих мер, а также отдает приоритет нефтегазовому сектору в силу скептического отношения к переходу страны на чистую энергетику. Аналитики «ФИНАМа» ожидают, что победа Трампа будет способствовать развитию добывающих отраслей, представителей авиаиндустрии, банков и игроков потребительского рынка.

«Портфель Трампа» состоит из следующих компаний:

  • Wells Fargo – один из крупнейших американских банковских холдингов, предоставляющий финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико;
  • Lockheed Martin – крупнейшая компания оборонного сектора, специализирующаяся на авиастроении, судостроении и производстве авиакосмической техники;
  • Exxon Mobil – крупнейшая в мире нефтегазовая компания с суммарным объемом добычи нефти, газового конденсата и других углеводородов около 2,4 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки.

Более подробный разбор предвыборной ситуации в США, каковы шансы у кандидатов и какие отрасли и компании выиграют в случае победы демократов или республиканцев, смотрите на видео с прошедшего «ФИНАМ Митапа».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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