В январе-сентябре 2020 года в Иркутской области построили жилье общей площадью 517,1 тыс. кв. метров

В том числе 62,7% – населением за свой счет и с помощью кредитов, сообщает Иркутскстат.

В общем объеме учтено 8,3 тыс. кв. м жилья, построенного на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Ввод составил 101,6% к соответствующему периоду прошлого года (годом ранее за это время отмечался рост на 1,7%).

Жилье сдавалось в эксплуатацию во всех муниципальных образованиях, кроме Мамско-Чуйского района. Рост по отношению к прошлому году отмечается в каждом втором муниципалитете. Без учета индивидуального жилья строительство обошлось в среднем в 47,7 тыс. рублей за один кв. метр.