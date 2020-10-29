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В январе-сентябре 2020 года в Иркутской области построили жилье общей площадью 517,1 тыс. кв. метров

В том числе 62,7% – населением за свой счет и с помощью кредитов, сообщает Иркутскстат. 

В общем объеме учтено 8,3 тыс. кв. м жилья, построенного на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Ввод составил 101,6% к соответствующему периоду прошлого года (годом ранее за это время отмечался рост на 1,7%). 

Жилье сдавалось в эксплуатацию во всех муниципальных образованиях, кроме Мамско-Чуйского района. Рост по отношению к прошлому году отмечается в каждом втором муниципалитете. Без учета индивидуального жилья строительство обошлось в среднем в 47,7 тыс. рублей за один кв. метр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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