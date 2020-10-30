Журналисты Life назвали Примсоцбанк одним из самых надежных банков России

На известном инфопортале Life вышел экспертный материал о том, как пандемия отразилась на работе банковской сферы. Как узнать, что сбережения лежат в «опасном» банке, откуда пора забирать деньги и с какими проблемами могут столкнуться вкладчики и заемщики – вот те вопросы, которые поднимают журналисты в статье.



Порядка 40 российских банков сейчас остаются хронически убыточными, ещё около 60 банков несут убытки периодически - такие оценки дают в Центробанке. Аналитики обращают внимание на такой факт: пандемия увеличила расслоение в банковской сфере. Крупные организации от кризиса практически не пострадали, более того, переживают его достаточно хорошо. Проблемы обычно возникают у средних и маленьких банков. Именно они находятся сейчас в зоне риска.



– Хранить сбережения в банках не из топ-50 может быть небезопасно. Есть вероятность, что потом придется иметь дело с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Да, деньги вам вернут, но потерю нервов и времени, которые придется потратить из-за того, что ваш банк лопнул, вкладчикам не компенсируют, – отмечает эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский.



Обращаем ваше внимание на то, что в ежегодном рейтинге самых надёжных банков России, опубликованном журналом Forbes, Примсоцбанк находится на 43 месте и, таким образом, входит в ТОП-50. — Банк традиционно показывает достойные результаты, по ряду показателей опережая общерыночные темпы роста. Особое внимание уделяется управлению рисками, обеспечению стабильной работы банка в любых экономических условиях, — отмечает Владимир Владимирович Потапов, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 70 точек присутствия в 43 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.

