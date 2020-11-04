Сбербанк зафиксировал сильнейшее с мая сокращение расходов россиян

За неделю с 26 октября по 1 ноября падение потребительских расходов ускорилось. Изменение составило –10,8% г/г после снижения менее чем на 2% г/г неделей ранее, сообщают аналитики СберИндекса.

Общая динамика оказалась худшей с конца мая, в том числе для расходов в непродовольственных товарных категориях (–5,0% г/г), а также для сектора услуг (–32,0% г/г).

Траты на продукты питания оказались выше, чем в это же время год назад (+3,1% г/г), сохраняется высокий спрос на лекарства и медицинские товары (+34,3% г/г).

По итогам всего октября снижение спроса на товары и услуги составило 2,7% г/г.

Аналитики подтверждают сказанное ранее: структура трат россиян говорит о том, что потребители стараются снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции.