Россельхозбанк получил 8 наград за работу на долговом рынке капитала в ходе Cbonds Awards

Работа Россельхозбанка на рынке привлечения заемного капитала была отмечена беспрецедентным количеством наград ежегодной премии Cbonds Awards-2020. Вручение наград состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XVIII Российского облигационного конгресса - крупнейшей в России конференции в области долговых ценных бумаг.

Организаторы Cbonds Awards отметили премиями 8 сделок по привлечению заемного капитала, в организации которых принял участие РСХБ. Так, Россельхозбанк получил награды в номинациях «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» в качестве организатора выпуска облигаций ВЭБ на 20 млрд рублей, «Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании» в качестве организатора выпуска Росагролизинга на 8 млрд рублей, «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе» в качестве организатора выпуска ГК Сегежа на 10 млрд рублей и «Лучшая сделка первичного размещения ретейлеров» в качестве организатора выпуска Магнита на 15 млрд рублей.

Кроме того, РСХБ был награжден в номинациях «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» в качестве организатора выпуска АФК «Система» на 10 млрд рублей, «Лучшая сделка первичного размещения застройщиков» в качестве организатора выпуска ПИК-Корпорация на 7 млрд рублей, а также «ESG-выпуск года» в качестве организатора выпуска «зеленых» облигаций РЖД на 100 млрд рублей и «Возвращение года» в качестве организатора выпуска Промсвязьбанк на 10 млрд рублей.

«Большое количество наград, которые мы получили в 2020 году, демонстрирует ведущую роль Россельхозбанка на долговом рынке и отмечает высокие компетенции команды Россельхозбанка по привлечению заемных средств для клиентов. С начала года банк принял участие в организации 25 выпусков облигаций и помог эмитентам привлечь 440 млрд рублей, что составляет примерно ¼ объема размещений корпоративного сектора в текущем году», - сказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.