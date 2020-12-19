В Иркутской области ограничат рост цен на сахар и подсолнечное масло

В Иркутской области прошло совещание по вопросу присоединения региональных торговых сетей к соглашению по стабилизации и снижению цен на сахар и масло подсолнечное. Встреча прошла под руководством первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства региона Константина Зайцева. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает опасным госурегулирование цен на продукты. Она уверена, что такие меры должны быть временными.

Региональным ритейлерам предлагают присоединиться к соглашению

Напомним, что для недопущения ухудшения ценовой ситуации Президент Российской Федерации 8 декабря 2020 года поручил Правительству РФ обеспечить реализацию мер по стабилизации на внутреннем рынке страны цен на базовые продовольственные товары, в том числе на сахар-песок и масло подсолнечное. В рамках исполнения 16 декабря Минсельхозом России, Минпромторгом России, крупнейшими федеральными торговыми сетями и производителями сахара и масла растительного заключены соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на эти виды товаров. Срок их действия – до 1 апреля 2021 года.



Пока участниками соглашений являются только федеральные торговые сети. Правительство области проводит работу по присоединению к нему региональных торговых сетей.

С учётом логистического фактора, наличия труднодоступных территорий соглашениями предусмотрена возможность установления на уровне отдельных субъектов РФ, в том числе Иркутской области, корректирующих коэффициентов для розничных цен, отражающих дополнительные затраты по их доставке от производителей, снизивших цены.

Чтобы учесть фактор территориальной удаленности региона от мест производства товаров мы утвердим коэффициент к базовой цене на масло подсолнечное +5%, на сахар +10% с их повышением для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов дополнительно на 5%. Это позволит стабилизировать цены и учесть специфику торговли в отдаленных местностях, – подчеркнул Константин Зайцев.

– Регулирование цен в Иркутской области будет вестись с учетом рекомендаций федерального центра. Они касаются установления коэффициентов к базовым предельным ценам отдельным территориям Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера по сравнению с Южными и Центральными районами страны.

Председатель Правительства также отметил, что утверждение коэффициентов для розничных цен на сахар и масло подсолнечное, не позволит торговым сетям устанавливать цены выше установленных соглашениями. При этом цены на полках в торговых объектах могут быть представлены в разных ценовых сегментах.

ЦБ против госрегулирования цена на продукты

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает опасным госрегулирование цен на продукты. Она уверена, что такие меры должны быть временными.

Ускорение роста цен на продукты в ЦБ объясняют ростом мировых продовольственных цен и ослаблением рубля. «В цены переносится не только осеннее ослабление рубля, но и его изменение с весны текущего года», - отметила глава ЦБ. Она пояснила, что весной производители и продавцы откладывали перенос ослабления рубля в цены, учитывая сдержанный спрос и распродавая товарные запасы по старым закупочным ценам. Кроме того, на ценах сказывается нехватка рабочей силы, затраты на соблюдение санитарно-эпидемиологический норм, сбои в поставках на фоне пандемии – все это несет издержки для производителей.

В среднем, по данным статистики, с января по ноябрь продукты подорожали на 14%. Больше всего подорожали сахар и подсолнечное масло.

В госрегулировании цен ЦБ видит риски нарушения баланса спроса и предложения. «Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер. Их можно рассматривать как крайнюю меру, когда было исчерпано влияние рыночных механизмов. В данном случае рыночные механизмы нужно создать. А здесь получилось, что у нас сразу применяются административные меры», - заявила Эльвира Набиуллина. Она добавила, что такие меры как госрегулирование можно применять только в краткосрочной перспективе. В ином случае, «это может привести к нарастанию дисбаланса спроса и предложения», а также демотивировать производителей и обеспечивать рынок предложением.