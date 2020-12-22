Дом на все 8+… баллов. Авторы проекта «Патроны парк» – о сейсмически надёжной малоэтажке

Существует мнение: если боишься землетрясений – строй свой дом. Но значит ли это, что индивидуальное жильё априори считается сейсмостойким? Или его так же, как многоэтажные здания, надо возводить с учётом антисейсмических требований и норм? Специально для портала SIA.RU на эти вопросы отвечают и руководитель девелоперской компании META_Estate Дмитрий Кузнецов и конструктор загородного посёлка «Патроны Парк» Алексей Бутырин.

Поселок "Патроны Парк". Фото А. Федорова

Любому дому нужен проект

Любой ли малоэтажный дом по определению более безопасен с точки зрения сейсмики, чем многоэтажка? Какие проблемы всё же могут возникнуть?

Дмитрий: Малоэтажные дома, на мой взгляд, более безопасны, потому что если в них в результате землетрясения произойдёт нарушение конструктива, то это не приведёт к таким глобальным последствиям, какие могут быть в многоэтажном доме. Но при этом, считаю, опасность представляет так называемый самострой – то есть дома, построенные без нормального проекта, а значит, не рассчитанные на возможные сейсмические события.

Дмитрий Кузнецов,

руководитель девелоперской компании META_Estate

Фото А.Федорова

Посёлок «Патроны Парк» мы строим в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к сейсмостойкости малоэтажных домов: разрабатываем проект, считаем сейсмику, исходя из расчётного землетрясения силой 8 баллов, но при этом прочность несущих конструкций закладываем с большим запасом.

Фундамент как «охранная грамота»

Какие технологии применяются для строительства сейсмостойкого дома?

Дмитрий: Во-первых, это полностью монолитная структура, полностью монолитные перекрытия, ригели, колонны. Это железобетон, он полностью связан, т.е. это пространственная структура, которая не должна ломаться при 8-балльном землетрясении. Строители говорят, что эти дома можно переворачивать и катать, и ничего им не будет.

Алексей: Есть обязательный свод правил (СП) по бетонным конструкциям, а есть СП по сейсмике, которые ужесточают все требования и прописывают уточняющие мероприятия – учащенный шаг арматуры в опорных зонах, увеличение длины анкеровки на 30%, более предпочтительные для нашего региона типы фундаментов. Самый надежный и одновременно самый понятный и простой – это плитный фундамент, и в «Патроны Парк», мы, в основном, используем именно такие фундаменты.

Дмитрий: В сейсмических условиях мощная, жесткая фундаментная плита – самый надежный и устойчивый фундамент. Она надежнее, чем сваи, которые при движении земной коры могут быть срезаны. С плитой вряд ли что-то может произойти. Единственная опасность при мощном землетрясении на наших глиняных грунтах, которые в этой ситуации становятся пластичными, – дом может просесть. Но это только в теории.

Как проверяется устойчивость индивидуальных домов к движению земной коры?

Алексей Бутырин,

конструктор загородного посёлка «Патроны Парк»

Фото из личного архива

Алексей: Все расчёты ещё на этапе проектирования делает конструктор, но при желании клиента, мы можем продемонстрировать как будет вести себя дом при землетрясении, например, в 8, 9 баллов в специальных программах, где есть возможность даже сделать анимацию.

Ни одной трещины

Какие документы подтверждают сейсмобезопасность малоэтажных домов?

Алексей: Малоэтажные дома, в отличие от многоэтажных, не проходят обязательную экспертизу, но в организованных загородных посёлках, таких как «Патроны Парк», контроль за соблюдаем всех требований СП, СНИПов осуществляют прорабы, начальники участков. При этом заказчик может провести всю документацию через экспертные мероприятия, он также может пригласить на площадку независимую надзорную организацию. Наши клиенты довольно часто пользуются такими услугами и контролируют все этапы строительства на соответствие проекту.

Дмитрий: Но самое главное, мы несём ответственность за безопасность наших домов. Каждый человек в компании - от проектировщика до строителя и отделочника – знает, что на каждом этапе строительства есть свои нормы и требования, которые должен соблюдать каждый, и это – его профессиональная обязанность. Результат такого отношения к делу – в домах загородного посёлка «Патроны Парк» ни одной трещины после прошедших землетрясений не обнаружено.