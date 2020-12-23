В Усть-Куте проверяют гостиницы на соблюдение противоэпидемиологических мер

Заведения проверят на использование средств индивидуальной защиты, наличия дезинфицирующих средств, сообщают в администрации области.

Также на соблюдение требований указа губернатора №279-уг проверяют бары, ресторанами и иными предприятиями общественного питания проверяют и в ночное время. Так, в минувшие выходные сотрудники полиции проверили заведения, распложённые в правобережном округе областного центра.

Нарушения выявили в двух из них. В настоящее время решается вопрос о привлечении владельцев данных заведений к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.