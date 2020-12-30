Россельхозбанк предлагает более 100 типовых проектов ИЖС

Сельская ипотека значительно снизила финансовую нагрузку заемщикам, которые решили построить жилой дом. Вместо средней стандартной ставки по рынку в размере 8-11% годовых клиент Россельхозбанка по сельской ипотеке оплачивает проценты по ставке от 2,7% годовых. При этом Банк собрал базу типовых проектов индивидуального строительства жилья, которые позволяют с учетом климатических условий различных регионов страны грамотно подобрать конструктивные элементы строения и построить уютный, теплый дом. Сейчас таких проектов более 100.

«Многие мечтают построить собственный дом по понравившемуся проекту на сельской территории. В следующем году мы ожидаем повышение спроса сельской ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов. Банк готов к этому: было аккредитовано свыше 400 подрядных организаций, и их список пополняется. При этом типовые проекты жилья не потребуют длительного согласования между подрядной организацией, клиентом и Банком и, таким образом, мы поможем заемщикам быстрее реализовать мечту о собственном новом доме», – отмечает Руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

С типовыми проектами жилья клиенты могут ознакомиться при обращении в офис Банка. При этом специалисты Банка предлагают именно те проекты, которые уже одобрены в конкретном регионе: это зависит от ряда факторов, в том числе материалов и толщины стен, учитывающие климатические особенности региона. По желанию клиента могут быть предложены проекты, одобренные в других регионах.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале «Своё. Жильё».