Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ вошла в Топ-10 лучших карт с кешбэком для онлайн-покупок

Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ вошла в Топ-10 рейтинга лучших карт с кешбэком для онлайн-покупок, подготовленного порталом Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших банков России из Топ-100 рынка по активам в ноябре 2020 года, сообщают в банке.

При составлении рейтинга эксперты сравнили такие ключевые параметры карточных продуктов как размер выплаты кешбэка, максимальную сумму возврата от покупок в месяц, стоимость обслуживания карты, начисление процентов на остаток собственных средств.