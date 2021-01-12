Жители Иркутской области не готовы ставить прививку от COVID-19 ради выхода на работу

Служба исследований hh.ru выяснила, что только 22% жителей области, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 ради того, чтобы безопасно ходить в офис.

Еще 60% к этому не готовы, 4% уже привились, остальные затруднились ответить.

Лишь 11% участников опроса из Иркутской области считают, что безопасно делать прививку против COVID-19 до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности, 55% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить. Больше всего тех, кто в настоящий момент уверен в безопасности вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего – среди представителей науки и образования.

25% респондентов из региона предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, 16% - зарубежной, если в этом году появится такая возможность (при условии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность подтвердится). 36% сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные затруднились ответить. Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.

48% жителей Иркутской области считают, что эпидемия коронавируса повлияет на их работу и планы по трудоустройству в наступившем 2021 году, больше всего ответивших положительно на этот вопрос среди сотрудников индустрии гостеприимства (гостиницы, туризм, рестораны) и сферы добычи сырья. Еще 42% не видят такой зависимости и думают, что ситуация с вирусом не отразится на их работе.