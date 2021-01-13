Траты на новогодние развлечения в Иркутской области выросли на 45%

В дни новогодних каникул жители и гости Иркутской области потратили на отдых и развлечения в регионе более 185 млн рублей, что на 45% превышает показатели прошлогодних праздников. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января.

Ресторан "Стрижи", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров

Иркутскую область в качестве места для отдыха в зимние каникулы туристы выбирали чаще чем в прошлом году – оборот в сегменте гостиничного бизнеса по сравнению с прошлым годом увеличился на 7% и составил 4,5 млн рублей. Иркутяне, в свою очередь, увеличили путешествия – объем трат на авиабилеты по сравнению с прошлогодним периодом вырос в 9 раз. Те, кто остался в области, совершали в основном недалекие поездки – объем трат на такси, автобусы и железнодорожные билеты сохранился на уровне прошлого года, а по количеству транзакций увеличился на 12%.

Жители региона потратили на развлечения на 27% больше средств, чем в прошлом году (свыше 5 млн рублей) и еще более 29 млн рублей в кафе и ресторанах – на 24% больше, чем годом ранее. Многие предпочли провести время дома с семьей - оборот в сегменте продуктового ритейла увеличился в 1,3 раза, средний чек составил 777 рублей. Объем покупок в магазинах по продаже алкоголя вырос в 2,5 раза.

В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.

По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть – до 1,8 млрд рублей - снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).

«В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны – закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. – Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование».