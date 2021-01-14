В конце 2020 года ПКР среднего российского заемщика снизилось

Однако он существенно выше, чем было в декабре 2019 года.

По данным Национального бюро кредитных историй, в декабре 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 2 балла (в ноябре 2020г. – 654 балла), а по сравнению с октябрем – на 11 баллов.

При этом сильнее всего средний ПКР в декабре по сравнению с ноябрем сократился у заемщиков с потребительскими кредитами (на 4 балла) и автокредитами (на 3 балла). У держателей кредитных карт и ипотечных заемщиков снижение составило 2 балла. Вместе с тем, средний ПКР в минувшем декабре существенно выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 7 баллов.

Стоит отметить, что до падения ПКР в ноябре-декабре 2020 года, многие месяцы данный показатель стабильно рос. Вместе с тем, по мере окончания периода кредитных каникул для многих граждан, среднее значение рейтинга начало снижаться. Напомним, что в соответствии с законом (ФЗ-106) изменение условий кредитного договора в течение 6 месяцев нейтрально отражалось в кредитной истории и не влияло на величину ПКР. Однако после окончания действия закона заемщикам пришлось вновь вернуться к исполнению графика платежей, что, скорее всего, могло стать для многих из них серьезной проблемой.

В декабре 2020 года самые высокие значения ПКР по всем типам кредитов зафиксировали в:

Москве (679 баллов),

Ямало-Ненецком АО (678),

Санкт-Петербурге (676),

Ханты-Мансийском АО (672),

Севастополе (666).

В свою очередь, самый низкий уровень ПКР (652 баллов) в топ-30 регионов был отмечен в Ярославской, Омской и Волгоградской областях.

Самая существенная динамика снижения ПКР в декабре 2020 года (-3 балла) по сравнению с предыдущим месяцем была отмечена в:

Ярославской обл.,

Омской обл.,

Волгоградской обл.,

Тульской обл.,

Пензенской обл.,

Кировской обл.,

Архангельской обл.,

Новосибирской обл.,

Мурманской обл.,

Республике Татарстан.

В то же время в ряде регионов был отмечен небольшой рост кредитного качества заемщика, в том числе, Республике Крым и Севастополе (+1 балл).

«Некоторое снижение кредитного качества заемщиков или их Персонального кредитного рейтинга (ПКР) в конце 2020 года, связано, прежде всего, с окончанием в октябре-ноябре кредитных каникул у тех граждан, которые выходили на них в апреле-мае текущего года, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - При этом для граждан, которые в последние полгода столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты (и, в особенности, кредитные карты) стали наиболее действенным способом поддержания жизненного уровня домохозяйств в условиях вероятных кассовых разрывов. Поэтому банки все более тщательно относятся к заемщикам с необеспеченными кредитами, предвидя возможный рост объема «плохих» долгов. В то же время пока ситуация с кредитным качеством заемщиков несколько лучше, чем в относительно «неплохом» 2019 году, когда ПКР был существенно ниже, чем в прошлом месяце. В любом случае, мы рекомендуем гражданам, собирающимся запрашивать новые кредиты или рефинансировать имеющиеся, уделять большее внимание своему ПКР для получения лучших условий от банков».