Биржевый игрок из Братска перевел аферистам свыше 300 тысяч рублей

Полиция проводит проверку по факту кражи обманным путём крупной суммы у 58-летнего жителя города Братска, он пытался вывести свои средства со счетов фондовой интернет-биржи.

С 2019 года житель Братска делал ставки на одной из фондовых бирж в сети Интернет. В прошлом году он решил вывести заработанный капитал в сумме 10 тысяч американских долларов, но столкнулся с рядом проблем. Для их решения мужчина обратился в самарскую компанию, согласно объявлению которой, помогающую брокерам выводить вложенные и заработанные средства из различных фондов. Однако решение вопроса растянулось на несколько месяцев. В декабре братчанину позвонил от имени компании мужчина и сообщил, что его деньги якобы хранятся в одном из крупных азиатских банков. Для их вывода он предложил оплатить расходы и страховку по операции в сумме более 330 тысяч рублей, что составило чуть меньше половины предполагаемого размера вывода средств. Оформив кредит, потерпевший перевёл деньги на указанный счёт, но выяснилось, что нужно оплатить ещё какие-то услуги. Так стало ясно, что он стал жертвой мошенников.

В настоящее время полиция проводит доследственную проверку.