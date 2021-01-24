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Правительство РФ направит 4,7 млрд рублей регионам для поддержки хлебопекарного бизнеса

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Власти России поддержат региональных бизнесменов, которые занимаются производством хлебобулочных изделий – для этого в регионы направят 4,7 миллиарда рублей, распоряжение об этом подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«В конце декабря было принято решение, что 2,9 миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 миллиарда рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу», – говорится в сообщении.

Такая мера позволит снизить стоимость хлеба. Распоряжение о выделении денег входит в комплекс мер по снижению цен на базовые продукты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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