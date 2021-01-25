En+ Group подарила спортивный праздник Иркутску

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе первая половина Чемпионата России по хоккею с мячом для «Байкал-Энергии» прошла без зрителей на трибунах. Благодаря инициативе болельщиков и поддержке компании En+ Group, в январе 2021 года удалось добиться внесения поправок в Указ Губернатора Иркутской области, которые разрешили проводить спортивные мероприятия в помещениях с заполняемостью трибун не более 25% с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Первый домашний матч со зрителями прошел 23 января.

Билеты на матч «Байкал-Энергия» – «Уральский Трубник» были проданы за 3 дня. Придя в ледовый дворец «Байкал», болельщики и любители русского хоккея погрузились в атмосферу праздника. На входе их встречал детский духовой оркестр и талисманы хоккейного клуба, были организованы фотозоны, а также островки с продажей клубной атрибутики. На трибунах болельщиков уже ждала рок-группа «BURRN» - в их исполнении прозвучал гимн «Байкал-Энергии», под который иркутские хоккеисты вышли на лёд, заряженными на победу.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Команда уже прошла половину турнира, показывая достойную игру. И сегодня впервые в этом сезоне домашняя игра Чемпионата России проходит со зрителями на трибунах, специально для которых мы организовали торжественное мероприятие. А для хоккеистов праздник - присутствие болельщиков, которые поддерживают команду и показывают, что в Иркутске любят хоккей с мячом.

Матч начался под обратный отсчет болельщиков, уже на 1-ой минуте встречи с передачи Ивана Соловьева счет открыл Рауан Исалиев. К слову, у хоккеистов «Байкал-Энергии» получалось почти всё, кроме нереализованного пенальти на 26-ой минуте встречи, когда Вадим Чернов пробил во вратаря. А 7 минут ранее сейв с 12-ти метровой отметки сделал Григорий Лапин, к перерыву счет был 6:1 в пользу нашей команды. Во втором тайме «Байкал-Энергия» продолжила проводить голевые атаки. Порадовал болельщиков и молодой хоккеист «Байкал-Энергии» Александр Бойко, отдав голевую передачу любимчику иркутской публики Мартину Ландстрёму. Матч завершился со счетом 11:3 в пользу иркутян.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год). Консолидированная выручка группы за 9 месяцев 2019 года составила около $8,7 млрд (более $9,4 млрд в январе-сентябре 2018 года), чистая прибыль – более $1,07 млрд (более $1,6 млрд в январе-сентябре 2018 года). Общая выработка электроэнергии за 2019 год – 64,2 млрд кВтч (рост на 10,1% год к году). Производство алюминия за 2019 год составило 3 757 тыс. тонн, на уровне показателей 2018 года