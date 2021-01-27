Эксперты назвали условие, при котором спрос на товары и услуги вырастет

C 18 по 24 января, рассказали аналитики СберИндекса, динамика потребительских расходов россиян не изменилась; темпы роста сохранились на уровне +0,1% г/г.

Этот показатель, уточняют эксперты, следует рассматривать в контексте всё ещё большого количества новых случаев заболеваний коронавирусом.

При улучшении эпидемиологической ситуации постепенное снятие ограничений по определению позволит увеличить потребление услуг. Согласно оценкам, сделанным в предшествующих исследованиях, сервисный сектор может восстановиться ещё на 6‒8%, до уровней, сопоставимых с мартом 2020 года. Это добавит порядка 2 п.п. к спросу домохозяйств. Дальнейшая судьба сектора во многом будет зависеть от темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета.

Макрокартина с точки зрения динамики основных направлений относительно прошедшей недели также практически не изменилась. Товарная розница — в плюсе (+4,8% г/г), сектор услуг — в минусе (–18,6% г/г).

Любопытно, что при этом именно в непродовольственной рознице всё ещё наблюдается сокращение количества офлайновых торговых точек (–1,8% по сравнению с периодом до пандемии), при том что в секторе услуг число активных бизнесов растёт (+4,7%).Общий уровень активности покупателей остаётся средним; индекс потребительской активности, который рассчитывается на портале СберИндекс, составил за неделю 62,1 пункта.