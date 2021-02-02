ПСБ снижает ставки до 6,9% годовых и увеличивает максимальные суммы по военной ипотеке

ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки.

С 1 февраля 2021 года ставки снижаются до 6,9% для зарплатных клиентов и до 7,1% годовых для других категорий клиентов-военнослужащих. Предложение доступно как для покупки вторичного жилья, так и для рефинансирования действующего кредита.

Кредит на приобретение недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» можно оформить на сумму до 3,565 млн рублей с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры. В рамках программы рефинансирования максимальная сумма ипотечного кредита составляет 3,522 млн рублей.

Для покупки квартиры в новостройке клиенты могут воспользоваться военной ипотекой с господдержкой. В ПСБ максимальный размер ипотеки на первичном рынке недвижимости составляет 3,93 млн рублей, ставка - 5,85% годовых.

Подать заявку и документы клиенты могут дистанционно, посетив ближайший офис только на стадии заключения сделки.

«В 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов в рамках военной ипотеки. Сегодня мы предлагаем наиболее привлекательные условия по ипотеке для военнослужащих, в том числе по программе рефинансирования, которая традиционно пользуется повышенным спросом. Снижение ставки и увеличение максимальной суммы кредита позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса, выбрав квартиру большей площади без доплаты из собственных средств», - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Также в рамках военной ипотеки клиенты ПСБ могут воспользоваться специальными предложениями и скидками на покупку жилья от застройщиков-партнеров банка, современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности. Решение о выдаче кредита принимается в день обращения.