Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в ТОП-20 крупнейших ипотечных банков России по итогам 2020 года

ДОМ.РФ в сотрудничестве с агентством Frank RG опубликовал ежегодный рейтинг 20 крупнейших ипотечных банков России. АТБ занял лидирующую позицию среди банков с наиболее высоким приростом выдачи ипотеки. Количество сделок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 415%.

Как отмечает ДОМ.РФ, больше всего кредитов в 2020 году было выдано топ-20 банками на готовое жилье — 49% общего объема, еще 34% приходится на новостройки, 14% — на рефинансирование и 2% — на земельные участки и дома.

«Ипотека в России вышла на абсолютно новый и качественный уровень, что, конечно, логично отразилось на увеличении количества сделок. Нами была проведена большая работа, АТБ всегда одним из первых поддерживал и поддерживает инициативы по субсидированной ипотеке. При этом для своих клиентов - участников зарплатного проекта банка и работников бюджетной сферы по ряду тарифных планов мы предлагаем дополнительные скидки. В прошлом году мы открыли несколько новых центров ипотечного кредитования, где специалисты помогают будущим заемщикам пройти все этапы оформления сделки от выбора застройщика до подписания документов о купли - продаже. Но мы заботимся не только о тех, кто принял решение оформить ипотеку, но и о тех, кто, возможно, оформил ее раньше - до понижения ключевой ставки. Мы готовы рефинансировать действующую ипотеку, оформленную в любом банке, на своих более выгодных условиях», - прокомментировал директор развития ипотечного кредитования Азиатско-Тихоокеанского банка Николай Мальнев.

В настоящее время у Азиатского - Тихоокеанский банка существует большой выбор ипотечных программ кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости. В АТБ действуют собственные и государственные программы кредитования, в том числе «Дальневосточная ипотека» под 2%».

АТБ предлагает займы с минимальным первоначальным взносом от 15 % стоимости жилья. Срок ипотечного кредитования составляет от 3 до 30 лет. Клиенты АТБ могут использовать материнский капитал или воспользоваться военной ипотекой.

Также в банке действует программа рефинансирования ипотеки, которая позволяет снизить действующую процентную ставку по кредиту, оформленному даже в другом банке, до 7,9% годовых.

Оформить заявку на ипотеку можно как в отделении банка, так и удаленно. Вся информация о действующих тарифных планах, предложениях, необходимых документах, тарифах и скидках здесь.

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